Trods søndags-sejr: FCK forbereder sig allerede til næste sæsons Superliga

Fodbold. FC København-træner Jess Thorup fortæller, at holdet er begyndt på forberedelserne til den kommende sæson. Klubbens guldhåb blev næsten helt slukket i torsdags, da holdet led et ydmygende nederlag på 1-4 til mestrene fra FC Midtjylland. Søndag fik løverne lidt oprejsning med 2-1-sejren over AGF, men med 8 point op til FCM på førstepladsen, som ovenikøbet har en kamp i hånden, virker guldet stadig til at være uden for rækkevidde med bare fem kampe tilbage.

»Vi skal selvfølgelig have det bedste ud af de sidste fem kampe, men vi er allerede ved at forberede os til næste sæson, som jeg glæder mig sindssygt meget til. Jeg er dog stadig fokuseret på resultaterne lige nu, men på samme tid er jeg ved at skabe et fundament for fremtiden«, fortæller FCK-træner Jess Thorup.

Tennis. Uden at spille på sit maksimale niveau lykkedes det søndag Rafael Nadal at erobre den 12. titel i sin 12. finale ved Barcelona Open. I finalen kiksede den 34-årige spanier to matchbolde mod den formstærke græker Stefanos Tsitsipas i andet sæt, hvorefter han selv overlevede en matchbold i tredje sæt, før sejren på 6-4, 6-7, 7-5 var i hus. »Rafa er den spiller, jeg kender, som allermest hader at tabe, og derfor skal man altid levere noget ekstra, hvis man vil vinde over ham«, sagde Tsitsipas efter opgøret ifølge atptour.com. Det lykkedes for grækeren mod Nadal ved Australian Open, men altså ikke denne gang. Rafael Nadal tog sig en tiltrængt dukkert i poolen på Real Club de Tenis oven på gevinsten.

Fodbold. Det er helt åbent i toppen af La Liga. Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona og Sevilla ligger placeret i nævnte rækkefølge inden for 4 point, men Barcelona har en kamp i hånden. Atlético har længe ligget øverst, men klubbens ellers solide forspring er svundet mere og mere ind, som foråret er skredet frem. Ifølge Atlético-cheftræner Diego Simeone er det holdet, som er mentalt stærkest, der ender som mester.

»Folk spørger mig, hvad den vigtigste faktor bliver, og det er tydeligt for mig, at det bliver det mentale«, siger Diego Simeone ifølge Ritzau, efter at hans hold smed dyrebare point søndag aften med et nederlag på 1-2 til Athletic Bilbao. »Vi spillede ikke, som vi ville, i første halvleg. Det var helt anderledes i anden halvleg. Holdet, der bedst fastholder den følelsesmæssige balance, har størst chance for at blive mester«.

Fodbold. Lugten af guld i Milano er blevet kraftigere. Sent søndag kom Inter tilbage på sejrskurs efter to uafgjorte kampe i træk i Serie A, da Verona blev slået med 1-0. Det blev dermed til endnu en smal sejr for Antonio Contes mandskab. Inters seneste syv sejre har været med ét mål. Men de giver jo stadig 3 point, og Inter er efterhånden ikke langt fra at sikre sit første mesterskab siden 2010. Der er 13 point ned til AC Milan og Juventus, der begge har 66 point på henholdsvis anden- og tredjepladsen. Milan møder Lazio mandag, men selv med en sejr har Simon Kjær og co. altså stadig langt op til lokalrivalerne. Christian Eriksen spillede de første 65 minutter for Inter.

Fodbold. Der var kog på kedlerne i slutminutterne, da FC København søndag slog AGF 2-1 i Superligaen foran mere end 8.000 fans i Aarhus. Her opstod til sidst tumult mellem spillere og trænere fra de to hold, og det gav en nærmest elektrisk stemning på stadion. Den stemning havde spillerne fra de to hold ikke mærket længe, og derfor var begge holds spillere glade for, at intensiteten, som fansene kom med, var tilbage i opgøret.

FCK’s Viktor Fischer fortæller, at fodbold uden fans har været meget kedeligt, og han er derfor glad for, at de er tilbage. »Det har været decideret kedeligt, og det har været en helt anden måde at spille fodbold på. Jeg bryder mig ikke om det, og jeg har kedet mig, men man har gjort det for sin stolthed og sin klub«, siger 26-årige Fischer ifølge Ritzau. Den holdning deler AGF’s islandske Jon Thorsteinsson: »Den her kamp var rigtig fodbold med fans. Det var ved at blive lidt kedeligt uden, og jeg tror, det har været svært for alle spillere at opretholde motivationen og intensiteten«, siger Jon Thorsteinsson.