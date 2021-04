Schmeichel letter på hatten og hylder Premier Leagues hotteste angriber

Fodbold. Nigerianeren Kelechi Iheanacho blev matchvinder for Leicester, da han ti minutter før tid i opgøret mod Crystal Palace flot tæmmede en lang aflevering fra Jonny Evans og derefter resolut hamrede bolden i mål til 2-1. Gæsterne fra Crystal Palace havde bragt sig foran allerede i 10. minut ved Wilfred Saha, mens Timothy Castagne havde udlignet kort inde i 2. halvleg på den formstærke Kelechi Iheanachos oplæg. Leicester cementerede dermed 3. pladsen i Premier League og tog endnu et skridt i retning af Champions League i den kommende sæson.

Fodbold. 14 mål i de seneste 14 kampe får Kasper Schmeichel til at lette på hatten over holdkammeraten Kelechi Iheanacho, som mandag aften blev matchvinder i 2-1-sejren mod Crystal Palace. »Man ser hans kvalitet hver eneste dag (til træning, red.). Jeg tror, det har handlet om, at han lige skulle finde sine fødder her hos Leicester, lige som det altid ville blive svært for ham at have Jamie Vardy foran sig«, siger Kasper Schmeichel ifølge Ritzau til Sky Sports. »Men al ære og respekt til ham. Han har arbejdet så hårdt til træning, hver eneste dag siden han ankom. Alle de ting, vi ser nu, gør han til træning. Han havde bare brug for en smule held og et mål til at give ham selvtilliden«, siger Schmeichel om angriberen, der kom til Leicester fra Manchester City i 2017.

Fodbold. For et par måneder siden tronede AC Milan helt i toppen af Serie A sammen med Inter, men nu er sæsonen ved at udvikle sig til en fiasko. Mandag aften tabte Milan 0-3 til Lazio og da Napoli samtidigt vandt over Torino, så ligger storklubben ikke længere til kvalifikationen til næste sæsons Champions League – den turnering, som AC Milan sammen med 11 andre klubber mener at have historisk ret til at deltage i. I det hele taget har det været en hård seneste uge for AC Milan med nederlag til Sassuolo samt hele Super League-fadæsen. Mandag kom det så frem, at stjernen Zlatan Ibrahimovic undersøges af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Svenskeren er mistænkt for at være medejer af et spilleselskab med base i Malta, hvilket ikke er tilladt. Uefa oplyser på sin hjemmeside, at forbundets etiske komité har udpeget en såkaldt inspektør, der skal lede efterforskningen.

Fodbold. Magnus Kofod Andersen kan være på vej væk fra FC Nordsjælland. Den 21-årige midtbanemotors kontrakt løber til 2022, så hvis FCN skal have penge for ham, så er det nu. Men han vil ikke væk for enhver pris. Det skal være »noget spændende«, som han siger til Ritzau. »Jeg har det godt i FC Nordsjælland og har en vigtig rolle på holdet, men selvfølgelig er min drøm og mit mål at komme ud og teste mig selv mod endnu bedre modstandere i endnu bedre ligaer. Den tid skal nok komme, og så må vi se, om det bliver til sommer eller lidt senere«, siger U21-landsholdsspilleren.

Fodbold. Mestrene fra FC Midtjylland tabte 2-3 i Farum til FC Nordsjælland mandag aften og Brøndby der dermed blot et point efter topholdet inden sidste fem spillerunde indledes i den kommende weekend. Trods nederlaget i Farum er guldtroen stadig stor i den midtjyske lejr. »Vi jagter det mesterskab, og vi vil gerne vinde, men vi skal også gøre det, og længere er den ikke. Selvfølgelig er vi favoritter, men det vil vi gerne være. Det har vi ikke noget problem med«, siger FCM-cheftræner Brian Priske til Ritzau. Priske tilføjer: »Det handler om at gøre det, og det er der, mit fokus ligger, og så er jeg pisseligeglad med, om vi er favoritter eller kommer fra baghjul. Det handler om at vinde det, og det ligger heldigvis i vores egne hænder lige nu«.