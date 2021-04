27. runde i Superligaen: FCN nedlægger mestrene og åbner guldkampen på vid gab

Superligaen 27. runde Søndag Horsens-AaB 1-0 SønderjyskE-Vejle 1-0 Brøndby-Randers 2-0 OB-Lyngby 2-0 AGF-FC København 1-2 Mandag FC Nordsj.-FC Midtj. 3-2

FC Nordsjælland - FC Midtjylland 3-2

1-0 (selvmål, Frank Onyeka 29), 1-1 Sory Kaba (45), 1-2 Pione Sisto (54), 2-2 Kamal-Deen Sulemana (str. 66), 3-2 Simon Adingra (90)

Hvis 3F Superligaens mesterskabskamp ikke var spændende i forvejen, blev den det i den grad mandag aften.

Her stak FC Nordsjælland nemlig en kæp i hjulet på førerholdet FC Midtjylland ved at vinde 3-2 på kunstgræsset i Farum, hvilket er en stor hjælpende hånd til Brøndby.

Med nederlaget er FCM nemlig blot et enkelt point foran Brøndby med fem nervepirrende kampe tilbage af mesterskabsspillet.

FCM var særligt i første halvleg dominerende med stor fysik og hårdt pres, men ulvene manglede skarphed foran kassen, hvilket blev straffet i anden halvleg.

FCN sikrede først sejren i kampens sidste ordinære minut og reducerede dermed afstanden til AGF på fjerdepladsen til tre point.

Gæsterne fik hurtigt presset til at sidde i skabet og tog på den måde initiativet fra FCN, der hverken fik tid eller plads til at få gang i kombinationerne fra start.

Selv om det var gæsterne, der svingede taktstokken spillemæssigt, skabte hjemmeholdet de største chancer.

Først bankede finske Oliver Antman bolden på træværket i det 18. minut, inden FCN godt ti minutter senere fremprovokerede et selvmål fra FCM’s Frank Onyeka til 1-0.

Mod slutningen af halvlegen fik FCN gang i spillet, og så var det ganske symptomatisk FCM, der scorede. Angriberen Sory Kaba var hurtigst over en løs bold og lynede lige før pausen.

Anden halvleg var blot ti minutter gammel, da Pione Sisto straffede en stor opspilsfejl fra FCN ved at score til 2-1, og så var FCM pludselig på sejrskurs.

Føringen fik dog kun lov at holde ti minutter, for efter en lang VAR-pause scorede Kamaldeen Sulemana til 2-2 på straffespark begået mod Andreas Schjelderup.

FCN-stjernen kunne være blevet den helt store helt syv minutter før tid, men Sulemana sparkede på overliggeren fra straffesparkspletten.

I det 90. minut sikrede FCN sig dog alligevel sejren, da indskiftede Simon Adingra lukkede og slukkede til 3-2 efter en veludført omstilling.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF - FC København 1-2

0-1 Jonas Wind (26), 1-1 Casper Højer Nielsen (31), 1-2 Jens Stage (58)

Midtbanespilleren Jens Stage gjorde søndag det onde ved AGF på sin gamle hjemmebane, da han blev matchvinder i FC Københavns 2-1-sejr i Superligaens mesterskabsspil.

Med et hovedstødsmål i det 58. minut sørgede han nemlig for 2-1 og sendte dermed tre vigtige point til hovedstadsklubben i kampen om tredjepladsen.

Inden kampen var de to hold med 42 point helt lige, men med sejren spiller FCK sig tre point foran AGF, som inden kampen var foran grundet en bedre målscore.

Det var generelt en af de mest intense fodboldkampe i Superligaen i denne sæson. Der var masser af hårde nærkampe og også tumult tæt ved slutfløjtet, hvor der blev uddelt flere gule kort.

Efter en første halvleg med et lille overtag til hjemmeholdet, fik FCK flyttet spillet længere frem på banen i anden halvleg.

Det gav pote med 2-1-målet, som betyder, at AGF nu skal jagte revanche om en uge, når de to klubber denne gang skal møde hinanden i Parken.

Efter en rodet start kom der for alvor gang i kampen, da FCK-angriberen Jonas Wind i det 26. minut sparkede første gang på en høj nedfaldsbold og gjorde det til 1-0.

Der gik dog bare fem minutter, inden AGF-backen Casper Højer bragte balance i regnskabet på et frispark fra 20 meter.

Her sparkede han hårdt langs græsset forbi FCK-muren, og da norske Sten Grytebust i FCK-målet ikke kunne nå den, stod det 1-1.

AGF var i det 37. minut også tæt på føringen, da Højer denne gang sendte et frispark ind i feltet, som angriber Alexander Ammitzbøll dog kun fik headet på stolpen.

FCK kom stærkt ud til anden halvleg, og paradoksalt nok var det en anden Aarhus-dreng, Viktor Fischer, som assisterede Stages afgørende mål i det 58. minut.

Han sendte nemlig hjørnesparket ind fra højre side, som Stage stangede i det lange hjørne til stor FCK-jubel.

Først i de allersidste minutter fik AGF presset på for udligningen, men en afslutning på overliggeren i de døende sekunder fra AGF’s Bror Blume var ikke nok til point.





Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

OB - Lyngby 2-0

1-0 Issam Jebali (str. 24), 2-0 Bashkim Kadrii (36)

OB tog søndag en vigtig og fortjent sejr i 3F Superligaen, da holdet vandt hjemmekampen mod bundrivalerne fra Lyngby med 2-0.

Sejren betyder, at OB slår et stort hul ned til netop Lyngby under nedrykningsstregen. Med fem runder tilbage er der otte point mellem de to hold.

Hjemmeholdet satte tingene på plads allerede før pausen, hvor angrebsduoen Issam Jebali og Bashkim Kadrii med en scoring hver sikrede OB de tre vigtige point.

Lyngby havde bolden klart mest, men virkede også en smule energiforladt og havde særdeles svært ved at sætte sig igennem og skabe chancer mod et disciplineret OB-mandskab.

OB startede kampen klart bedst og satte Lyngby under pres, og efter godt 20 minutter blev hjemmeholdet tildelt et straffespark efter VAR-gennemgang. Fra pletten var Issam Jebali sikkerheden selv og scorede til 1-0.

Kampens betydning var ikke til at tage fejl af, og der blev gået til den i duellerne. Det ellers normalt velspillende Lyngby-hold fandt slet ikke melodien i første halvleg, og det udnyttede OB.

Ti minutter før pausen endte bolden inde i feltet hos angriber Bashkim Kadrii, som med et fremragende spark hamrede OB på 2-0.

Lyngby kom bedre ud til anden halvleg, og lige som i første halvleg havde gæsterne bolden mest, men de oplagte chancer udeblev fortsat.

Den indskiftede angriber Justin Shaibu kom tættest på en reducering for gæsterne, men i en chancefattig anden halvleg kørte OB uden de store problemer sejren i hus.





Foto: Jens Dresling

Brøndby - Randers 2-0

1-0 Mikael Uhre (41), 2-0 Anis Ben Slimane (78)





Brøndby vandt søndag med 2-0 på hjemmebane over Randers i Superligaens mesterskabsspil.

Med sejren er Brøndby nummer to med ét point færre end FC Midtjylland, der først spiller mandag. Randers forbliver på sjettepladsen med 33 point.

Hjemmeholdet lykkedes meget af tiden med at flytte bolden hurtigt op på sine boldsikre angribere, hvorfra bolden blev spillet bredt til de offensive wingbacks.

Randers forsøgte at udnytte de huller, det skabte på siderne af Brøndbys midterforsvar, men det var uden samme succes.