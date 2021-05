Japansk opbakning til OL daler til et skræmmende niveau

Olympisk. Mens sommerens olympiske lege i Japan nærmer sig med hastige skridt, smuldrer befolkningens opbakning til begivenheden mere og mere. Japanske medier laver løbende meningsmålinger om opbakning til OL midt i coronapandemien. Og den seneste viser faldende tilslutning. Det er mediet Asahi Shimbun, som mandag kan berette, at den seneste meningsmåling vidner om ringe opbakning. 43 procent af befolkningen ønsker OL aflyst, mens yderligere 40 procent mener, at legene bør udsættes igen. Samlet set er 83 procent af befolkningen altså imod afvikling af OL denne sommer. Da Asahi Shimbun spurgte befolkningen for en måned siden, var 69 procent imod afviklingen af OL til sommer. 35 procent ønskede dengang OL aflyst.

Svømning. En dansk kvartet uden Pernille Blume var mandag ved EM i Dudapest næsthurtigst i det indledende heat på 4x100 meter. Her var Jeanette Ottesen med 54,86 sek. på andenturen hurtigere end Emily Gantriis på tredjeturen med 55,42 sek., og dermed er 33-årige Ottesen temmelig sikker på at have kvalificeret sig til OL. »Det var knald eller fald her i det indledende heat, så nu er jeg klar til mit femte OL«, konstaterede en grådkvalt Jeanette Ottesen til TV2 Sport X.

Fodbold. Real Madrid kommer til at undvære den tyske profil Toni Kroos, når klubben senere på ugen skal forsøge at fravriste Atlético Madrid førstepladsen i La Liga. Toni Kroos er således blevet smittet med coronavirus, oplyser Real Madrid på sin hjemmeside. Inden lørdagens sidste runde er Real Madrid to point efter bysbørnene fra Atlético. Dermed er Real Madrid tvunget til sejr over Villarreal.

Fodbold. Julian Draxler har skrevet under på en ny kontrakt i den franske storklub Paris Saint-Germain. De to parter har nu papir på hinanden frem til sommeren 2024. Den tyske offensivspiller har været i PSG siden januar 2017, hvor han kom til klubben fra Wolfsburg i hjemlandet. Siden da har han optrådt 174 gange for klubben.

Cykling. Slovakiske Peter Sagan satte konkurrenterne til vægs i spurten og vandt 10. etape i Giro d’Italia mandag eftermiddag. Det skete efter en dag, hvor Bora-holdet havde arbejdet hårdt for at sikre, at Sagan som minimum havde muligheden for at sprinte sig til en plads øverst på podiet. Missionen lykkedes, og Peter Sagan tager samtidig pointtrøjen. Fernando Gaviria (UAE) og Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) måtte nøjes med henholdsvis anden- og tredjepladsen på mandagens etape. Løbets førende rytter, Egan Bernal, forsøgte et attentat på bonussekunderne, men Remco Evenepoel, som er på andenpladsen, overrumplede colombianeren og fik et bonussekund mere end konkurrenten.

Fodbold. Jagten på titler for Italiens fodboldlandshold skal den kommende håndfuld år fortsat foregå under Roberto Mancinis ledelse. Gabriele Gravina, præsident for Det Italienske Fodboldforbund, meddeler mandag, at man har forlænget kontrakten med landstræner Mancini frem til sommeren 2026. Hans aftale stod ellers til at udløbe efter VM i Qatar næste år. Roberto Mancini har været landstræner siden maj 2018.

Fodbold. Fremad Amager fra 1. division har fyret cheftræner Joakim Mattsson og assistenten Azad Corlu som følge af manglende sportslige resultater i foråret. Jesper Christiansen overtager holdet og tøjlerne i sæsonens to sidste kampe.

Fodbold. Kampen om pladsen i det tyske mål ved EM er aflyst. FC Barcelonas Marc-Andre ter Stegen meddeler på Instagram, at han har problemer med det ene knæ, som kræver behandling hen over sommeren. Det betyder, at han ikke kommer til EM, hvor Bayern Münchens Manuel Neuer så ligner det sikre førstevalg. Tænk, hvis en dansk målmand for 20 år siden havde gjort krav på Peter Schmeichels plads på landsholdet. Utænkeligt, ikke?

Cykling. Michael Mørkøv, 36 år, forlænger kontrakten med det belgiske hold Quick-Step frem til udgangen af 2023. Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

Fodbold. Præsidenten for Det Tyske Fodboldforbund (DFB), Fritz Keller, har trukket sig fra sin post efter ballade om nazikommentar. »Jeg træder tilbage fra posten som præsident, så DFB kan få en ny start«, meddeler Keller, der røg i fedtefadet, da han for nylig sammenlignede DFB’s vicepræsident Rainer Koch med en berygtet dommer fra nazitiden.

Tennis. Det blev en kort fornøjelse for Clara Tauson i WTA-turneringen Emilia-Romagna Open i italienske Parma. Danskeren tabte til Katerina Siniakova fra Tjekkiet efter 1 time og 25 minutters grustennis med 1-6, 3-6. Siniakova er nr. 68 på verdensranglisten, hvor Tauson ligger nummer 90. Dermed bliver det tjekken, der får fornøjelsen af at møde legenden Serena Williams i 2. runde. Den topseedede amerikaner, der har fået wildcard til hovedturneringen, vandt mandag ret ubesværet 6-3, 6-2 over den 17-årige italienske kvalifikationsspiller Lisa Pigato.

Fodbold. Der er maksimal spænding i den franske Ligue 1 før sidste spillerunde på søndag. Topholdet Lille fik kun 0-0 hjemme mod Saint-Etienne, og da PSG samtidig vandt 4-0 over Reims, adskilles de to titelkandidater blot af ét point. Lille og PSG spiller i 38. runde begge på udebane mod henholdsvis Angers og Brest. Også i kampen om tredjepladsen, der giver plads i Champions League-kvalifikationen, er spændingen intakt. Monaco har 77 point og Lyon 76.

Fodbold. Storklubben Juventus, der er en af drivkræfterne bag projektet European Super League, ligger før sidste spillerunde i den italienske Serie A udenfor top-4 og er ser dermed ikke ud til at blive en del af næste sæsons Champions League, som klubben ellers mener, den har en historisk ret til at deltage i. AC Milan lukkede 37. spillerunde med et spille 0-0 Cagliari. Milan er nr. 3 med 76 point og skal i sidste spillerunde møde rækkens nr. 2, Atalanta, der har 78 point. Napoli har ligeledes 76 point, mens Juventus har 75 point og efter alt at dømme skal vinde i sidste runde på udebane mod Bologna for at klemme sig ind i top-4.

Fodbold. Mens der er spænding i Spanien, Frankrig og Italien, så er det meste afgjort i den tyske Bundesliga. Her sikrede Wolfsburg sig med en 2-2-kamp mod Leipzig den sidste plads i Champions League, som i næste sæson får deltagelse af mestrene fra Bayern München, Leipzig, Dortmund og Wolfsburg.

Fodbold. Kvindernes Champions League-finale var for Chelseas tabere nærmest slut, før den overhovedet begyndte. Englænderne med Pernille Harder på holdkortet kom bagud på et selvmål efter et halvt minut og tabte 0-4. Selvmålet blev afgørende, mener det engelske holds træner, Emma Hayes. »Det var svært, fordi kampen var slut, før den kom i gang. Det er det, der gør det så svært at reflektere over. At indkassere et mål så tidligt, hvorefter vi har to gode chancer, og så scorer de nummer to på et straffespark«, siger Emma Hayes til Chelseas hjemmeside og tilføjer: »Det er noget, vi vil lære af. Der her var det næste trin op, og jeg synes, at vi til tider spillede en smule naivt«.

Cykling. Halvanden måned før 2021-udgaven køres, er Tour de France-bosserne i Danmark for at se nærmere på de danske forberedelser til løbet i 2022, hvor der er start i København og skal køres tre etaper i kongeriget, før løbet rykker til Frankrig. »Når Tour de France næste år starter i Danmark og København, er det samtidig en af verdens største sports- og mediebegivenheder, vi får til landet. Det kræver præcis planlægning«, siger direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark, Alex Pedersen, og tilføjer: »Den danske Tour-organisation ser derfor frem til at gennemgå alle detaljerne med ASO, så vi får en super sportslig afvikling af de tre danske etaper og en fantastisk cykel- og folkefest på tværs af hele landet«.

Motorsport. Det blev til en femteplads for Kevin Magnussen og hans hollandske holdkammerat Renger van der Zande, da sæsonens tredje løb i den nordamerikanske sportsvognsserie Imsa blev kørt på Mid-Ohio Sports Car Course i Ohio. Det er tredje gang på stribe, at Kevin Magnussen og Chip Ganassi Racing-hldet slutter som nummer fem.