FCK's situation kan både blive en gave og en blå-gul katastrofe

Sibusiso Zumas saksepark, Mads Jørgensens halvflugter og Hjalte Bo Nørregaards frygtløse spark, mens han var på vej ned i græsset.

I begyndelsen af dette årtusind skabte det københavnske fodboldderby afhængig af tilhørsforhold nogle legendariske eller grufulde øjeblikke, som fik afgørende betydning for udfaldet af mesterskabskampen.

De vidste det alle lige i det sekund, de indtraf.

Søndag kyssede Jonas Wind FCK-logoet, løb hen foran fansene på sektion 12-tribunen og knyttede begge næver efter sin scoring på straffespark til slutresultatet 2-1 mod ærkerivalen. Det havde ingredienserne til at blive et særligt øjeblik for alle FCK’ere. Enten som starten på et uvirkeligt comeback i guldkampen eller billedet på, at man opnåede den næststørste sejr, hvis det ikke bliver muligt at holde Brøndby fra at vinde mesterskabet i endnu en sæson.

Vi ved det nok bare først om en uge, når sæsonen afsluttes, for stillingen i toppen af Superligaen og det resterende kampprogram gør, at tre hold fortsat kan blive dansk mester, selv om der kun resterer to spillerunder.