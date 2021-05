Superligaen leverer næppe mange spillere til Hjulmands EM-trup

Superligaen leverede i løbet af 24 timer i den seneste spillerunde mere spænding og underholdning, end der i andre sæsoner opstår i et helt mesterskabsspil.

Men på trods af spillere som Andreas Maxsø og Mikael Uhre får meget opmærksomhed og i dag kan stå som afgørende spillere på et nykåret mesterhold, er det mest sandsynlige, at de ligesom stort set alle andre Superliga-spillere går på sommerferie i stedet for at få forlænget sæsonen med en EM-slutrunde.