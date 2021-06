Real Madrid siger farvel til klubikonet efter 16 år

Fodbold. Efter 16 år er Sergio Ramos efter denne sæson fortid i Real Madrid. Den 35-årige forsvarsspiller forlader klubben, hvor han har spillet 671 kampe og scoret 101 mål. Real Madrid har meddelt. at Ramos ikke har fået forlænget kontrakten, og at klubben torsdag middag vil afholde et pressemøde, hvor der vil blive taget officielt afsked. Sergio Ramos har i den forgangne sæson været ramt af en del skader, hvilket endte med at koste ham en plads i en spanske EM-trup.

Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

Håndbold. Den vundne Champions League-finale i søndags blev Casper U. Mortensens sidste kamp for Barcelona, hvor den danske venstrefløj har spillet de seneste tre år. »Nye udfordringer venter for mig nu, og jeg ser frem til, hvad fremtiden bringer. Jeg kom til klubben tilbage i 2018 med et mål: at vinde Champions League. Sidste søndag lykkedes det må«, skriver 31-årige Casper U. Mortensen på Instagram. En knæskade holdt Casper U. Mortensen ude, da Danmark i januar vandt VM-guld, men han var med til at vinde OL-guld i 2016 og VM-guld i 2019.