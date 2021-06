Landstræneren udpeger Spaniens uheldige målmand som en helt

EM-fodbold. Dramaet i Parken mellem Spaniens 5-3-sejrherrer og Kroatien i EM’s 1/8-finale blev lidt af en rutsjebanetur for Spaniens målmand Unai Simon. Han endte med at spille en stor kamp, efter at have droppet fælt ved Kroatiens mål til 1-0, da en tilbagelægning fra Pedri gik i mål. At Unai Simon rejste sig, aftvinger respekt hos landstræner Luis Enrique.

Foto: Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix

»Fodbold handler om fejl. I min karriere har jeg aldrig set en spiller, der ikke har lavet fejl«, siger Luis Enrique ifølge Ritzau og tilføjer: »Simon leverede virkelig en pragtpræstation. For alle børn, der drømmer om at blive fodboldspiller, viste han, at man ikke skal bekymre sig om fejl. Man skal fokusere på intentionen«.

»Efter fejlen - og det var helt klart en fejl - samlede vi os selv op, og Simon leverede nogle fantastiske redninger og viste sin store personlighed. Vi vidste, at vi kunne forvente det fra ham«, supplerer Luis Enrique.

Tennis. Ved Wimbledon kom spillet lidt forsinket i gang på grund af regn, men de lokale tilskuere fik da smæk for skillingen, da den lokale 19-årige englænder Jack Draper indledte stærkt mod verdensetteren Novak Djokovic og via et tidligt servegennembrud overraskende kunne sikre sig første sæt. Men så trådte den serbiske mester i karakter og sejrede 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Mens Djokovic kom tilbage i kampen, så stemplede manden, Djokovic besejrede i French Open-finales for bare tre uger siden, aldrig ind i turneringen.

Græske Stefanos Tsitsipas (seedet 3) fik en lektion på græsset af amerikaneren Frances Tiafoe, der er nummer 56 i på ranglisten. 6-4, 6-4, 6-3 banede vej for Frances Tiafoes første sejr over en top-5-spiller i 12. forsøg og en efterfølgende kæk kommentar om Tsitsipas. »Han er noget helt særligt, han kommer til at udrette store ting og kommer til at vinde mange grandslams. Bare ikke i dag«.

Tennis. 2013 og 2016-vinderen Andy Murray følger med Frances Tiafoe og Novak Djokovic til 2. runde. I sin første Wimbledon-kamp siden kvartfinalen i 2017 sejrede den 34-årige brite mod Nikoloz Basilashvili fra Georgien med 6-4, 6-3, 5-7, 6-3.