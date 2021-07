Uefa inviterer Christian Eriksen til EM-finalen på Wembley

EM-fodbold. Christian Eriksen kollapsede i EM-kampen mod Finland, havde hjertestop, men blev genoplivet på banen i Parken. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) inviterer nu Christian Eriksen til søndagens EM-finale på Wembley, skriver Reuters. Mandag kom det frem, at Uefa har inviteret seks af Christian Eriksens redningsmænd til søndagens EM-finale, hvor det danske landshold kan være en af finalisterne. Det er uvist, om Eriksen vil takke ja til invitationen. Også Eriksens kæreste er inviteret.

Olympisk. Jessica Springsteen, der er datter af rockstjernen Bruce Springsteen, er udtaget til det amerikanske hold, som skal dyste om OL-medaljer i ridebanespringning i Tokyo i begyndelsen af august. 29-årige Jessica Springsteen er sammen med hesten Don Juan van de Donkhoeve (12 år) blevet indlemmet i den amerikanske OL-trup.

Tennis. Tirsdag tabte den 2. seedede russiske stjerne Daniil Medvedev i fem sæt til polske Hubert Hurkacz, der er nr. 18 på verdensranglisten. Kampen begyndte mandag, men grundet regn måtte afgørelsen skydes til tirsdag. Polakken vandt med cifrene 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. I kvartfinalen venter nu Wimbledon-ikonet Roger Federer. Schweizeren har vundet grand slam-turneringen otte gange i karrieren. Hubert Hurkacz er den kun fjerde mandlige polske tennisspiller til at spille sig blandt de sidste otte på Wimbledons berømte græs.

Tennis. Hos kvinderne spillede den tidligere verdensetter Karolina Pliskova fra Tjekkiet sig som den første i Wimbledon-semifinalen i årets turnering. Det skete med en sejr på 6-2, 6-2 over schweiziske Viktorija Golubic. Pliskova mangler fortsat en grand slam-titel på sit cv. Tjekkens bedste resultat var finalepladsen ved US Open i 2016. Hendes næste modstander bliver hviderussiske Aryna Sabalenka, der viste skræmmende styrke i mødet med tunesiske Ons Jabeur, der blev besejret 6-4, 6-3.

Cykling. På den 120 km lange 5. etape i kvindernes Giro d’Italia fra Milano til Carugate beviste 21-årige Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Movistar) atter, at hun hører hjemme blandt verdens bedste sprintere. I massespurten måtte hun kun se sig overtrumfet af hollænderen Lorena Wiebes (Team DSM), mens hun holdt dennes landsmænd Marianne Vos (Jumbo-Visma) og Lucinda Brand (Trek-Segafredo) lige bag sig. Hverken Emma Norsgaard eller dansk kvindecyklings anden internationale stjerne i løbet Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-La Nouvelle Aquitaine) er i nærheden af den suverænt førende sammenlagt den hollandske verdensmester Anna van der Breggen (SD Worx).

EM-fodbold. Opbakningen til det danske landshold på Wembley onsdag aften vokser. Dansk Boldspil-Union (DBU) har således inviteret 40 af de mest trofaste fans med i DBU’s officielle fly, der blandt andet også fragter spillernes kærester eller ægtefæller til London i en særlig corona-boble uden kontakt til andre. »Fans er det vigtigste i fodbold. Det mærker vi alle i disse dage med et rød-hvidt Danmark og kæmpe folkefest. Derfor er vi glade for at kunne give en tur til semifinalen på Wembley til nogle af de landsholdsfans, der har støttet holdt i tykt og tyndt de seneste år«, siger DBU-direktør Jakob Jensen. DBU har sendt 5.000 dannebrogsflag til Wembley til de 7.900 danske fans.

Fodbold. En af Brøndbys absolutte nøglespillere på vejen mod det første danske mesterskab i 16 år, Jesper Lindstrøm, er efter alt at dømme på vej væk fra klubben. Brøndby meddeler således til Fondsbørsen, at de er i dialog med en klub om et salg af den alsidige midtbanespiller. Som følge af det kommende salg opjusterer Brøndby forventningerne til årets regnskab med op til 30 millioner kroner.

Motorsport. Kevin Magnussen træder ind i en ny rolle som ekspert under Viasats formel 1-dækning. » Jeg har selv kørt på de fleste af banerne og ser for eksempel frem til at kunne fortælle om de små, afgørende detaljer, som kørerne fokuserer på«, siger den tidligere formel 1-kører, der har 119 grandprixer på sit cv.

Olympisk. OL-arrangørerne i Tokyo ser helst, at ingen tilskuere står langs ruten under maratondisciplinen af frygt for spredning af coronavirus. Det skriver AFP. I forvejen er det ikke muligt for udenlandske fans at komme til Tokyo for at overvære legene grundet coronakrisen.

Foto: Amanda Perobelli/Ritzau Scanpix Brasiliens matchvinder Lucas Paqueta og Neymar, efter 1-0-sejren over Peru var sikret.

Fodbold. Brasilien er klar til at forsvare Copa América-trofæet i finalen på søndag. I nattens semifinale mod Peru blev det til en sejr på 1-0. Lucas Paqueta scorede på Neymars energiske oplæg efter 35 minutter. I finalen venter Argentina eller Colombia. Superstjernen Neymar håber på en klassiker mod ærkerivalen. »Jeg vil møde Argentina. Jeg hepper på dem. Jeg har venner på holdet, og Brasilien skal nok vinde finalen alligevel«, siger Neymar med et smil ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Cykling. Spørger man Søren Kragh Andersen (DSM), så er årets Tour de France allerede afgjort. Sloveneren Tadej Pogacar fra UAE-holdet er for suveræn og de øvrige topnavne kæmper nu om andenpladsen.

»Han har så stor en margin, så jeg tror lidt, at de andre kører om de andre podieplaceringer«, siger den 26-årige fynbo til Ritzau. »Klassementet taler for sig selv. Ben O’Connor kom godt nok tæt på ham (med søndagens udbrudssejr, red.), men af de rigtige klassementryttere er der jo nærmest fem et halvt minut ned til de nærmeste«, supplerer Kragh.

EM-fodbold. Spaniens landstræner, Luis Enrique, tror, at semifinalen mod Italien kan blive afgjort af, hvilket af de to hold der formår at have bolden mest. »Vi er det hold, der har haft bolden mest (under EM, red.), men de kan også finde ud af at bruge den og nyder at have bolden. Så det bliver den første kamp i kampen, vi skal vinde«, siger Enrique ifølge Ritzau og tilføjer: »De kan tilpasse sig til ikke at have bolden. Det har de gjort før i turneringen på visse tidspunkter, men de er stærkere og mere komfortable, når de har den«. Der er kickoff på Wembley kl. 21.

Olympisk. Kontingentet af danske svømmere ved legene er overraskende vokset med yderligere to. I kvindernes 4x100 meter medley er der indløbet afbud fra en allerede kvalificeret nation, hvilket har ført til, at den danske kvartet har fået plads ved OL i Tokyo. Danmark vandt bronze ved legene i Rio i 2016 i disciplinen, hvor Karoline Sørensen og Clara Rybak-Andersen skal supplere de allerede udtagne svømmere Pernille Blume, Signe Bro, Emilie Beckmann, Helena Rosendahl Bach, Julie Kepp Jensen og Jeanette Ottesen. Hos mændene skal Alexander Aslak Nørgaard, Tobias B. Bjerg og Anton Ørskov Ipsen i vandet.

Fodbold. FC København sejrede mandag i en testkamp i træningslejren i Østrig med 1-0 over russiske CSKA Moskva på den 18-årige Rasmus Højlund fremragende afslutning med venstrebenet. Tirsdag morgen beretter FCK om endnu et nyindkøb fra ukrainske Shakhtar Donetsk i form af georgieren David Khocholava, der er blevet udstyret med en fireårig kontrakt. »Han er en spiller, som vores scoutingafdeling har haft øje på gennem meget lang tid, og da vi besluttede, at vi gerne ville konsolidere os på stopperpositionen, så havde de hurtigt en topkandidat klar i ham«, siger FCK’s sportsdirektør Peter Christiansen. David Khocholava havde en særdeles blandet 20/21-sæson. Han var både skadet og mistede fodfæste på førsteholdet, hvor det blot blev til 966 minutter fordelt på 7 ligakampe, 1 pokalkamp og 4 kampe i Champions League.

Tennis. Veteranen Roger Federer spillede sig mandag aften 18. (!) gang i karrieren frem til en kvartfinale i Wimbledon. Italienske Lorenzo Sonego blev slået 7-5, 6-4, 6-2. I kvartfinalen skal han op imod enten polske Hubert Hurkacz eller turneringens andenseedede russer Daniil Medvedev. De to indleder dagens program på Centre Court kl. 14.30. Allerede kl. 14 afvikles den første kvartfinale i damesingle. Dagens program i Wimbledon (eksternt link)

Direkte sport i tv Tirsdag 6. juli TV 2 12.55 Cykling: Tour de France, 10. etape TV 2 Sport 14.30 Tennis: Wimbledon TV3+ 21.00 Fodbold: Italien-Spanien Eurosport 1 13.00 Cykling: Tour de France, 10. etape TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Wimbledon

Motorsport. Formel 1-grandprixet i Australien er endnu en gang blevet aflyst. I et opslag på Twitter forklarer arrangørerne, at coronapandemien sætter en stopper for løbet, som skulle være kørt 21. november.

Ishockey. Tampa Bay førte 3-0 i kampe, men måtte efter nattens overtidsnederlag til Montreal udskyde titelfesten. I kamp fire om NHL-trofæet Stanley Cup sejrede canadierne 3-2 på hjemmebane og fik reduceret til 1-3 i kampe. Kamp 5 spilles torsdag.