Vingegaard om podieplads: »Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er helt uden ord«

Med en stærk præstation på lørdagens enkeltstart i Tour de France forsvarede Jonas Vingegaard sin andenplads i løbet.

Han opnåede en tredjeplads på etapen og udbyggede dermed føringen ned til Richard Carapaz (Ineos) på tredjepladsen.

»Jeg har ikke forstået det. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er helt uden ord«, siger en rørt Jonas Vingegaard til TV2.

Der resterer kun søndagens 21. etape i Touren, og den plejer at byde på paradekørsel til Paris.

»Det betyder meget for karrieren, at jeg ved, jeg kan det her. Jeg har aldrig rigtig vidst, hvordan jeg ville have det i en tredje uge«.

»Jeg ved, når jeg forbereder mig, som jeg skal, kan jeg også være der i tredje uge. Det er selvfølgelig dejligt at vide«, siger Vingegaard.

Kasper Asgreen (Quick-Step), som blev toer på lørdagens etape, havde længe den bedste tid på enkeltstarten, men danskeren måtte se Wout van Aert tage etapesejren.

»Det kunne man se hele vejen rundt, Wout van Aert kørte bare stærkt«.

»Jeg kan aldrig lide at tabe. Det er ligegyldigt, hvem det er. Jeg kan ikke lide at tabe«, siger Kasper Asgreen til TV2.

»Jeg kunne ikke have kørt stærkere, så jeg kunne ikke have gjort mere«, konstaterer han.

ritzau