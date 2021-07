Første NHL-spiller springer ud som homoseksuel

Ishockey. Som den første spiller på kontrakt i en NHL-klub er den 19-årige Luke Prokop sprunget ud som homoseksuel. Prokop, der er på kontrakt i Nashville Predators, men de seneste sæsoner har spillet i Western Hockey League for Calgary Hitmen, skriver på Instagram, at han er stolt over offentligt at kunne fortælle, at han er homoseksuel. »Fra en ung alder har jeg drømt om at blive NHL-spiller, og jeg tror, at jeg ved at leve mit liv autentisk kan bringe hele mig selv til isen og forbedre mine chancer for at få mine drømme opfyldt«, skriver Prokop, der også takker sin familie, venner og agenter for at støtte ham. »Jeg håber, at jeg ved at dele, hvem jeg er, kan hjælpe andre folk med at se, at homoseksuelle folk er velkomne i ishockeymiljøet, eftersom vi arbejder for at sikre, at ishockey i sandhed er for alle«, skriver Prokop.





Formel 1. Ved EM-slutrunden var det flere af Englands, unge stjerner som blev udsat for racisme, da de tabte finalen til Italien. Nu er det så den britiske racerkører Lewis Hamilton, som er blevet udsat for racisme på de sociale medier, efter han søndag vandt Formel 1-grandprixet på Silverstone i Storbritannien. Det skriver hans hold, Mercedes, på Twitter:

Hamilton stødte sammen med Red Bulls Max Verstappen, der som konsekvens måtte udgå af løbet og køres på hospitalet til nærmere undersøgelser, hvor han sendte en kritik af Hamilton for sin fejring efter grandprixet. Formel 1 har opfordret til, at folk viser respekt, selvom bølgerne går højt mellem kørerne: »Holdninger og rivaliseringer er centrale i vores sport. Men der er absolut ingen plads til racisme eller diskriminering«, skriver Formel 1 på Twitter.

Fodbold. Hvis FC Midtjylland besejrer Celtic i anden runde af Champions League-kvalifikationen, skal holdet møde enten PSV Eindhoven eller Galatasaray, der blev nummer to i henholdsvis Holland og Tyrkiet sidste sæson. Taberen af kampen mellem FCM og Celtic overføres til Europa League-kvalifikationens tredje runde, hvor Jablonec fra Tjekkiet bliver modstanderen. I Conference League-kvalifikationen gav mandagens lodtrækning kommende modstandere til AGF og FC København i tilfælde af avancement. AGF eller Larne fra Nordirland skal i tredje runde runde Paços de Ferreira fra Portugal, og vinderen af opgøret mellem FCK og Torpedo Zhodino fra Hviderusland skal møde Lokomotiv Plovdiv fra Bulgarien eller FC Sl