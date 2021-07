»Nu er det altså os næste gang«: Vingegaards andenplads kan skabe ekstra dansk Tour-feber

Næste gang, der skal afvikles en Tour de France-etape, bliver det i Københavns gader.

Efter søndagens afslutning på det store etapeløb er der kun tilbage at se frem til næste års udgave, der som bekendt har start i København og i alt tre etaper på dansk jord.

Og med det i erindringen er der ikke noget at sige til, at der er blevet klappet i hænderne hos de danske arrangører over Jonas Vingegaards bedrifter i de seneste uger.

»Det har været en fantastisk gave for det her projekt, at Jonas har leveret, som han har gjort. Og at de danske ryttere generelt gør det så godt«, siger direktøren for det danske Tour de France-værtskab, Alex Pedersen.

»Tour-feberen er i Danmark røget 15-20 grader op, og det vil selvfølgelig være med til at gøre fokus på Grand Depart i København endnu større. Det er perfekt timing. Den drejebog kunne ikke være skrevet bedre«, siger han.

Søndag fik bestyrelsesformand for Tour de France i Danmark Lars Weiss overrakt det såkaldt Grand Depart-trofæ af Tour de France-direktør Christian Prudhomme.

Gul folkefest på tværs af Danmark

Dermed er depechen endelig givet videre til Danmark, der med et års coronaforsinkelse skal være vært for hele det enorme Tour de France-cirkus i nogle dage.

»Det er da lidt surrealistisk nu. Nu er det altså os næste gang. Nu er det Danmark, der står øverst på den franske dagsorden«.

»Vi glæder os alle sammen. Alle start- og målbyer og alle de otte kommuner, vi skal cykle igennem«, siger Alex Pedersen.

De seneste to udgaver af Touren har været præget af coronapandemien, men restriktionerne omkring løbet i år har trods alt været mindre strikse.

Nu kan de danske arrangører kun håbe på, at der ikke skal tænkes på den slags næste år.

»I øjeblikket arbejder vi ud fra, at der ikke er nogen restriktioner i sommeren 2022 i Danmark. Sker der noget hen over vinteren, vil vi selvfølgelig begynde at finde nogle løsninger på det«.

»Men vi vil gerne skabe en kæmpestor gul folkefest på tværs af Danmark. Og det kan vi jo kun gøre, hvis vi må samles. Så vi håber på, at der ikke er nogen forsamlingsbegrænsninger«, siger Alex Pedersen.

De tre etaper i Danmark skal køres fra 1. til 3. juli 2022.

ritzau