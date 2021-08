Alle ville have en bid af debutanten Messi og en lille purk blev den store vinder

Fodbold. Lionel Messi fik debut og spillede de sidste 25 minutter af Paris SG’s sejr på 2-0 på udebane over Reims i den franske Ligue 1, hvor Kylian Mbappe blev matchvinder med en scoring i hver halvleg. PSG-træneren Mauricio Pochettino erklærer sig tilfreds med Messis første optræden, mens Reims’ forsvarsspiller Andrew Gravillon erklærer sig beæret over at dele bane med argentineren. »Han er imponerende. Sidste år så vi ham spille i Champions League, og nu har vi fornøjelsen af at have ham i vores liga. Jeg gik over til ham for at få hans trøje til min lillebror, men han gav den ikke til mig. Måske har jeg heldet med mig næste gang«, siger Gravillon.

Reims-målmanden Predrag Rajkovic havde derimod mere held i sprøjten, da han han blev ramt af Messi-mania. Predrag Rajkovic fik således taget af billedet af Messi bærende på en yngre Rajkovic-model.

Direkte sport i tv Mandag 30. august DR2 07.00 Para-OL: Sitting volleyball 08.30 Para-OL: Kørestolsbasketball: Tyrkiet-Japan 09.30 Para-OL: Fodbold 11.00 Para-OL: Dressur 13.20 Para-OL: Atletik 01.00 Para-OL: Cykling og svømning 05.30 ParaOL: Kørestolsbasketball TV 2 Sport 20.00 Håndbold: HØJ-TTH Holstebro (m) TV3 Sport 19.00 Fodbold: Hvidovre-Hobro Eurosport 1 14.10 Cykling: Grandprix de Plouay (k) 16.00 Cykling: Benelux Tour 17.30/01.00 Tennis: US Open Eurosport 2 16.55/01.00 Tennis: US Open TV 2 Sport X 22.00 Fodbold: Real Zaragoza-Cartagena Vis mere

Ishockey. Det danske landshold er klar til at spille med i OL-turneringen i 2022, men om de bedste spillere fra NHL kommer med, det er fortsat et uafklaret spørgsmål. Der foreligger nemlig endnu ikke en aftale mellem NHL og Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) om forsikringsforholdene for en række af verdens bedst betalte sportsfolk. Nikolaj Ehlers håber, at NHL-spillerne får grønt lys. »Jeg er rimelig sikker på, at vi kommer med. 100 procent kan man jo ikke være. Men jeg regner med det og håber på det«, siger den farlige forward fra Winnipeg Jets til Ritzau og tilføjer: »Det ville godt nok være bittert at gå glip af det. Det vil vi altså med til. At kalde sig olympisk atlet, det er der ikke mange, der kan«.

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær spillede hele kampen, da AC Milan søndag aften slog Cagliari på hjemmebane 4-1. Milan er et af fem hold, der har 6 point i toppen af Serie A.

Fodbold. Den tidligere landsholdsangriber Christian Gytkjær scorede sit første sæsonmål for Serie B-klubben Monza i søndagens 1-0-sejr mod Cremonese 1-0.

Fodbold. FC Midtjylland-anføreren Erik Sviatchenko vil gerne af sted til udlandet igen, men klubben vil ikke sælge. Det er status mindre end to døgn før transfervinduet lukker. »Jeg ved, der har været bud på mig, og der kommer nok også et bud mere, kunne jeg forestille mig. Der er ikke mange timer og dage tilbage af vinduet, så det bliver spændende«, siger FCM-anføreren til Ritzau. Spørger man FCM-ledelsen, skal Sviatchenko ikke regne med at blive solgt. »Erik bliver ikke solgt. Der er ingenting, der er sikkert, men Erik er her nu. Ham er vi sindssygt glade for, og han bliver her«, siger sportschef Svend Graversen.