Brøndby henter en ung nordmand til forsvaret

Fodbold. Henrik Heggheim er ny forsvarsspiller i mesterklubben Brøndby, der har skrevet en 4-årig kontrakt med den 20-årige fra Viking, hvor han altid har spillet. Heggheim debuterede for 16 måneder siden og har siden spillet 46 kampe for klubben i Stavanger. Han får rygnummer 3, men først lidt senere, da han for tiden er med det norske U21-landskamp, der møder Østrig og Estland i EM-kvalifikationen. »Vi får i Henrik en stærk og hurtig forsvarsspiller med kvaliteter på bolden, og som med det samme vil øge konkurrencen blandt stopperne«, siger Brøndbys sportschef, Carsten V. Jensen, til klubbens hjemmeside.

Fodbold. Chelseas franske midtbanespiller Tiemoué Bakayoko har indgået en toårig lejeaftale med AC Milan. Bakayoko kom til Chelsea i 2017, men har tidligere været udlejet til Milan og var i sidste sæson udlejet til Napoli, hver han i 44 kampe scorede 2 gange.

Fodbold. Uruguay mangler et par store navne i de forestående VM-kvalifikationskampe mod Peru, Bolivia og Ecuador. Luis Suarez fra Atlético Madrid er knæskadet og har sendt afbrud, hvorimod forbundet har set bort fra Edinson Cavani, der spiller i Manchester United og derfor er underlagt skrappe britiske udrejseregler i forhold til coronasmitte.

Fodbold. Bayern München har endnu engang hentet en af de store profiler fra en af konkurrenterne i Bundesligaen ved at skrive en fireårig kontrakt med RB Leipzigs anfører, Marcel Sabitzer. Bayern Münchens nye træner, Julian Nagelsmann, bliver dermed genforenet med den 27-årigske østrigske midtbanespiller, der opnåede 229 kampe for Leipzig.

Håndbold. Mandagens repræsentantskabsmøde i Dansk Håndbold Forbund (DHF) bliver uden den afgående formand, Per Bertelsen. For tre uger siden meddelte DHF, at der efter 10 år skal skiftes ud på formandsposten og at den hidtidige generalsekretær, Morten Stig Christensen, er indstillet til at blive ny formand. »Jeg er dybt skuffet, må jeg indrømme. Jeg har fået mange knive i ryggen i det her af nogle folk, som jeg ikke troede, jeg skulle få det af. Det er uværdigt, synes jeg, efter et langt liv i håndbold«, siger Per Bertelsen til TV2 Sport. Det er et flertal bestående af delegerede fra Jydsk Håndbold Forbund, Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund, Divisionsforeningen og Håndbold Spiller Foreningen, der ønsker en ny struktur i et forsøg på at skabe et mere moderne forbund.

Golf. Efter søndagens sejr i Omega European Masters er 20-årige Rasmus Højgaard tilbage i top-100 på verdensranglisten. Med 24 point avancerede Rasmus Højgaard 39 pladser og er fortsat bedste dansker som nummer 83. Han har som bedst været nummer 63 efter sin foregående sejr for nøjagtig et år siden. Joachim B. Hansen er næstbedste dansker som nummer 183, mens Marcus Helligkilde, der søndag blev nummer to efter et omspil om sejren i en Challenge-turnering i Holland, hoppede 32 pladser frem og er nummer 213.

Badminton. Staten Dubai og dets såkaldte Sports Council smykkede sig med lånte fjer, da de for nylig annoncerede, at den danske OL-guldvinder Viktor Axelsen og det danske badmintonlandshold havde trænet intensivt i Dubai op til OL. Problemet er bare, at det var løgn. Nu tager Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Badminton Danmark så til genmæle og beder Dubai Sports Council i en skrivelse afsendt mandag om berigtigelser af oplysninger bragt i pressemeddelelser og via kanaler på sociale medier. Det oplyser Hans Natorp, formand i DIF, til Ritzau.

»Vi har reageret. Vi har afsendt et brev fra DIF sammen med Badminton Danmark, hvor vi på det kraftigste tager afstand fra, at de benytter dansk idræt til at promovere dem selv«, siger Hans Natorp ifølge Ritzau og tilføjer: »Vi beder dem helt specifikt korrigere de løgnagtige påstande, de har fremsat omkring badmintonlandsholdets tilstedeværelse i Dubai«.

Stanis Elsborg, senioranalytiker i initiativet Play the Game, har kaldt det en »alvorlig sag«, at Dubai misbruger det danske badmintonlandshold i sin propaganda. For på den måde er »dansk idræt uforvarende med til at blåstemple landet som et sportscentrum, man tager til for at skabe bedre resultater – og dermed afspore debatten om krænkelser af menneskerettigheder og lignende«.

DIF vil nu informere andre lande om, hvad dansk idræt har oplevet. »Vi er i løbende dialog om idrætspolitik med vores kolleger i andre lande. Og vi kommer til at gøre vores kolleger opmærksomme på, at vi har været udsat for det her«, siger DIF-formanden.

Foto: Twitter

Fodbold. Uruguay mangler et par store navne i de forestående VM-kvalifikationskampe mod Peru, Bolivia og Ecuador. Luis Suarez fra Atlético Madrid er knæskadet og har sendt afbrud, hvorimod forbundet har set bort fra Edinson Cavani, der spiller i Manchester United og derfor er underlagt skrappe britiske udrejseregler i forhold til coronasmitte.

Fodbold. Bayern München har endnu engang hentet en af de store profiler fra en af konkurrenterne i Bundesligaen ved at skrive en fireårig kontrakt med RB Leipzigs anfører, Marcel Sabitzer. Bayern Münchens nye træner, Julian Nagelsmann, bliver dermed genforenet med den 27-årigske østrigske midtbanespiller, der opnåede 229 kampe for Leipzig.

Golf. Efter søndagens sejr i Omega European Masters er 20-årige Rasmus Højgaard tilbage i top-100 på verdensranglisten. Med 24 point avancerede Rasmus Højgaard 39 pladser og er fortsat bedste dansker som nummer 83. Han har som bedst været nummer 63 efter sin foregående sejr for nøjagtig et år siden. Joachim B. Hansen er næstbedste dansker som nummer 183, mens Marcus Helligkilde, der søndag blev nummer to efter et omspil om sejren i en Challenge-turnering i Holland, hoppede 32 pladser frem og er nummer 213.

Fodbold. FC København-spilleren Nicolai Boilesen har meldt afbud til landsholdets tre kommende opgaver mod Skotland, Færøerne og Israel.

Den skadede FCK’er erstattes i forsvaret af Brøndby-anføreren Andreas Maxsø, der fik A-debut mod Sverige i efteråret 2020. Mandag eftermiddag indtraf der også afbud fra Martin Braithwaite (Barcelona), men kun til kampen mod Skotland. Han erstattes af Marcus Ingvartsen fra Union Berlin. Braithwaite, der udgik skadet fra Barcelona kamp søndag, er ifølge Dansk Boldspil-Union fortsat i spil til kampene mod Færøerne og Israel.