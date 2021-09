Anders Dreyer debuterer i Rusland med et spektakulært hattrick

Fodbold. Med et spektakulært hattrick fik Anders Dreyer et brag af en debut for Rubin Kazan, der med Oliver Abildgaard ligeledes i startopstillingen vandt 4-0 over FC Ural og nu er nummer fire i den russiske liga. Den 23-årige angriber scorede efter 3 minutter ved at afrette boldens retning bag om sit eget støtteben, efter et selvmål gjorde han det til 3-0 efter 80 minutter og til 4-0 i overtiden.

Fodbold. Landsholdsangriberen Martin Braithwaite fik en glimrende start på sæsonen i FC Barcelona med fast plads i startopstillingen samt to mål og en assist, men nu skal den 30-årige dansker opereres. Det er den knæskade, der senest har holdt ham ude af landsholdets succes i VM-kvalifikationen, der ifølge FC Barcelonas hjemmeside sender ham en tur under kniven en af de kommende dage. Klubben vil ifølge Ritzau først efter operationen give en prognose for, hvornår Braithwaite kan være tilbage på banen.

Fodbold. 27. oktober skal skandalekampen mellem Nice og Marseille spilles om på neutral grund uden tilskuere, oplyser den franske liga. Nice førte 22. august 1-0 på et mål af Kasper Dolberg, da kampen i det 75. minut blev afbrudt af tumultagtige scener efter Dimitri Payet var blevet ramt af en flaske, som han kastede tilbage på Nice-tilhængerne. Nice er siden blevet frataget et point og skal spille tre hjemmekampe uden tilskuere, Payet og hans holdkammerat Alvaro Gonzalez har fået henholdsvis én og to spilledages karantæne, og assistenttræneren Pablo Fernandez er udelukket for resten af sæsonen.

Tennis. Clara Tauson er videre til 2. runde i WTA-turneringen i Luxembourg efter sejr på 6-2, 6-2 over Astra Sharma fra Australien. Clara Tauson kunne mandag også notere sig en fremgang på ranglisten til plads nummer 70. Hendes avancement på 8 pladser er dog noget mindre end det, den nykårede US Open-vinder Emma Raducanu fik bogført. Hun er rykket fra 150.-pladsen til nr. 23 efter ti sejre på stribe – tre i kvalifikationen og syv i US Opens hovedturnering.

Tennis. WTA Finals er pga. coronapandemien rykket fra kinesiske Shenzhen til Guadalajara, hvor sæsonens otte bedste kvindelige spillere mødes fra 8. november.

Ishockey. Aalborg skrevet en 1-årig kontrakt med den 26-årige amerikanske back Charlie Curti, der senest har spillet for Rapid City Rush i den mindre amerikanske liga ECHL.

Cykling. Tour de France starter i København, Giro d’Italia starter i Ungarn og det tredje store etapeløb i 2022, Vuelta a Espana, skal starte i Utrecht i Holland. Det bekræfter løbets arrangør mandag eftermiddag. Utrecht var allerede i 2020 udset til at være vært for Vuelta-starten, men coronapandemien kom i vejen.

Barcelona sikrede sig kvindernes CL-pokal for første gang ved at besejre Chelsea med knusende 4-0 i Göteborg. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Fodbold. De danske mestre hos kvinderne, HB Køge, spillede sig i sidste uge frem til gruppespillet i Champions League, og lodtrækningen førte mandag til, at sjællænderne i gruppe C skal møde FC Barcelonas regerende CL-mester, tyske Hoffenheim samt engelske Arsenal, der har den danske landsholdsspiller Simone Boye Sørensen i truppen.

»Det er toppen af europæisk fodbold, der venter os, men det bliver selvfølgelig også en stor oplevelse for os og klubben. Vi har et stærkt hold, men sportsligt bliver det svært, men vi skal nyde den oplevelse, der venter og så give den alt, hvad vi har på banen. For gør vi dét, så er vi et svært hold at spille mod«, siger træner Søren Randa-Boldt.

Gruppespillet, der er det første af sin slags hos kvinderne, er på seks kampe og indledes 5./6. oktober. Kampprogrammet foreligger endnu ikke.

Fodbold. Det danske kvindelandshold må klare sig uden Nadia Nadim i de to kommende VM-kvalifikationskampe på torsdag i Viborg mod Malta og tirsdag i næste uge i Aserbajdsjan. Den 33-årige angriber blev skadet for Louisville i lørdags. Olivia Møller Holdt fra Fortuna Hjørring er udtaget som erstatning.

Fodbold. Sydafrika er ifølge nyhedsbureauet AP klar til at overtage værtskabet for Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) VM for klubhold. Japan meddelte for nylig, at landet grundet pandemien ikke er i stand til at huse turneringen, der skal afvikles i december med deltagelse af syv hold.

Atletik. Søndagens maratonudfordring i den østrigske hovedstad Wien blev lidt af en broget affære. Etiopieren Derara Hurisa kom først over stregen i 2.09,22 timer, men nåede dårligt nok at fejre det. Det viste sig nemlig, at Derara Hurisa havde løbet de 42,195 km i et par sko med en for tyk mellemsål, der ikke er tilladt at bruge. Leonard Langat fra Kenya er efter rivalens diskvalifikation nu opført i annalerne som vinder i tiden 2.09,25 timer.

Triatlon. De danske triatleter brillerede søndag ved VM på den lange distance i og omkring Almere i Holland. Her blev Kristian Høgenhaug verdensmester efter at have tilbagelagt 3,8 km svømning, 180 km cykling samt et maratonløb på 7.37,46 timer. »På cyklen følte jeg mig godt kørende, men jeg havde aldrig forventet dette«, siger Høgenhaug ifølge Ritzau til turneringens hjemmeside.

Hos kvinderne snuppede Michelle Vesterby bronze i 8.38,58 timer. »Jeg fik ikke en sejr, men jeg fik vist hele verden, at jeg er i fantastisk form og absolut ikke er færdig, selv om jeg både er triatlet og mor. Jeg har kort sagt aldrig racet i en bedre tid«, siger Vesterby i en pressemeddelelse. Eksverdensmesteren Camilla Pedersen måtte udgå, og Line Bonde sluttede som nummer otte. Kristian Hindkjær udgik hos mændene.

Cykling. Det danske landshold for mænd er nu komplet i forhold til VM-linjeløbet i Belgien 26. september. Mads Würtz Schmidt samt Mikkel Bjerg og Andreas Kron er udtaget som de sidste tre ryttere på et hold, der også rummer den ekstremt formstærke Magnus Cort, Kasper Asgreen, Mikkel Honoré, Michael Valgren og Mads Pedersen. Mikkel Bjerg og Kasper Asgreen repræsenterer de danske mænd på VM-enkeltstarten.

Sejlsport. For anden gang lykkedes det Nicolai Sehested at styre den danske kæmpekatamaran først over målstregen, da SailGP-serien i weekenden var i St. Tropez. Sejren i den sidste indledende sejlads gjorde, at Danmark med placeringerne 6-7-2-5-1 sluttede sammenlagt som nummer 5 i Frankrig, hvor Japan vandt foran USA og Spanien. Den samlede stilling ser nu således ud: Japan 37, USA 35, Australien 35, Storbritannien 34, Spanien 31, New Zealand 30, Danmark 28 og Frankrig 27. Næste stævne er i Cadiz i Spanien 9.-10. oktober. I sidste uge blev det annonceret, at Schweiz næste sæson deltager som niende nation.

Golf. Helsingørs kvinder og Smørums mænd genvandt de danske holdmesterskaber, der blev afgjort i Falster Golf Klub. I finalen vandt Helsingørs hold bestående af Melissa Løvestad Johansen, Anna Høybye Schmidt, Kajsa Stie Landström og Olivia Grønborg over Hillerød med LET-spilleren Nicole Broch Estrup på holdet. Mads Laage, Jens Kristian Thysted, Victor Østerby, Nicolaj Søberg, Frederik Severin Tøttenborg og Marcus Helligkilde udgjorde Smørums hold, der i finalen besejrede Silkeborg med bl.a. den tidligere European Tour-vinder Morten Ørum Madsen.

Direkte sport i tv Mandag 13. september TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Randers -Hern.­Ikast (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: OB-­SønderjyskE 02.10 Am. fodbold: Las Vegas-­Baltimore TV3 Max 21.00 Fodbold: Everton-­Burnley TV 2 Sport X 20.00 Fodbold: Getafe-­Elche 22.00 Fodbold: Granada-­Real Betis

Golf. Den delte 20.-plads i PGA Championship på Wentworth betød avancement på verdensranglisten for både Nicolai Højgaard og Joachim B. Hansen, der nu er nummer henholdsvis 164 (18 pladser frem) og 185 (11 pladser frem). Rasmus Højgaard er fremdeles nummer 82 som bedste dansker.

Håndbold. Aalborg Håndbolds tabende Champions League-finalister skal til oktober deltage ved VM for klubhold i Saudi-Arabien, hvor basale menneskerettigheder er under voldsomt pres. Aalborgklubbens direktør, Jan Larsen, siger til Ritzau, at klubben ikke har i sinde at boykotte turneringen. »Jeg synes, debatten er forfejlet. Det er Det Internationale Håndboldforbund (IHF), som afholder det officielle VM for klubhold. Det skal vi deltage i, fordi vi har kvalificeret os til det«, siger han og tilføjer: »Vi er en sportsklub, og hvis der kommer et forbud fr