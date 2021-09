Kvindelandsholdet vil ride videre på herrernes succesbølge og bryde VM-forbandelsen

Tyske Karoline Wacker fløjter til afgang for en begivenhedsrig rejse ud af coronaland for Danmarks kvindelandshold i fodbold, når hun i aften sætter gang i kampen mod Malta og dermed VM-kvalifikationens gruppe E på Viborg Stadion.

Mindre end et kalenderår herfra har den danske trup været igennem mindst 16 landskampe, så hvis landstræner Lars Søndergaard derudover fråser lidt med forberedelsesopgaverne op til næste års EM og får en succesfuld slutrunde i England ud af det, kan spillerne ligefrem ende med at tangere deres mandlige kollegers seneste aktivitetsniveau. 5-0 over Israel var resultatet af landskamp nr. 22 i løbet af et år.

Endestationen er imidlertid langt vigtigere end antallet af stoppesteder undervejs. Danmark er nr. 15 på verdensranglisten og nr. 9 blandt europæiske nationer, så kvalifikationen til en VM-slutrunde med 32 deltagere ligner en pligt.

»Mange af os – især os, der har været på landsholdet længe og misset to VM – er virkelig sultne efter revanche«, siger Sanne Troelsgaard og ser muligheden for også at komme til OL ad den vej som ekstra motivation.

Konflikten er glemt

Den 33-årige midtbanespiller fra FC Rosengård har en udmærket hukommelse og husker, at hun blev skiftet ind til den første af sine foreløbig 154 landskampe mod Finland ved Algarve Cup i marts 2008 »og fik en advarsel 5 minutter efter«. DBU’s database slår dog fast, at der trods alt gik 12-13 minutter, før den sydkoreanske dommer viste sit gule kort til debuterende Sanne Troelsgaard, ligesom den dokumenterer, at hun efterfølgende faktisk fik nogle minutters spilletid i de fleste kvalifikationskampe til VM i 2011.

Sanne Troelsgaard er siden vokset til stamspiller på landsholdet og synes sikkert derfor, at hun reelt ’kun’ er gået glip af slutrunderne i 2015 og 2019 med den seneste kvalifikation ødelagt af landsholdskonflikten, da Danmark blev dømt som taber ved at udeblive fra en kamp mod Sverige i 2017.

»Den kamp og konflikt sidder overhovedet ikke i baghovedet længere. De seneste par år er hele dansk fodbold og relationen mellem fans, spillere og DBU vokset sammen til en enhed. Vi står ikke længere forskellige steder, men har en fælles vej, vi gerne vil gå. Det er fantastisk. Vi er alle på samme hylde med fælles mål«, siger Sanne Troelsgaard og er stolt over, at det er kommet dertil.

»Vi har haft et herrelandshold, som har været i modvind i nogle år. At se dem blomstre og få den gode nationalfølelse er noget, vi selvfølgelig skal ride videre på. Vi er i et land og en befolkning med stor interesse for fodbold, som sagtens kan magte at have to landshold med succes. Det behøver ikke kun at være det ene landshold ad gangen«, siger midtbanespilleren med 52 mål for landsholdet i bogen og slår fast, at »Viborg leverer fantastisk som hjemmebane« for Danmarks bedste fodboldkvinder.