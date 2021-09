Holger Rune slår verdens nr. 24 og er to sejre fra at nå top-100

Tennis. Uden at tabe mere end et enkelt serveparti leverede 18-årige Holger Rune en pragtpræstation, da han i 2. runde af ATP-turneringen Moselle Open i Metz vandt 6-7 (6-8), 6-4, 6-4 over den 5.-seedede Lorenzo Sonego, der er nummer 24 på verdensranglisten og dermed den højest rangerede spiller, Holger Rune har besejret.

Da Sonego vandt første sæts tiebreak, havde Holger Rune vundet flest point i kampen, men italieneren havde vundet de vigtigste. Ved stillingen 1-1 i andet sæt afgav Holger Rune den første breakmulighed, men den reddede han, og ved 5-4 brød han italienerens serv på sin anden sætbold. Foran 5-4 fik Holger Rune den første matchbold ved 40-15 i Sonegos serv, og på den anden sikrede han sejren, da Sonego slå en baghånd ud over sidelinjen efter 2 timer og 40 minutters spil.

I kvartfinalen skal Holger Rune møde vinderen af kampen mellem den 2.-seedede spanier, Pablo Carreno Busta (nr. 16 i verden) og svenskeren Mikael Ymer (nr. 75). Holger Rune var gennem kvalifikationen for at komme ind i turneringen, men med sejren avancerer han 9 pladser fra sin placering som nummer 133. Han skal dog vinde yderligere to kampe for at springe ind i top-100.

Håndbold. Også den anden kamp i Champions League gav sejr til Aalborg, der sidste sæson nåede finalen i turneringen. I dag blev det på hjemmebane 36-28 over franske Montpellier. Svenskeren Lukas Sandell med 11 scoringer og målmanden Simon Gade var afgørende faktorer i Aalborgs sejr, der blev grundlagt i første halvleg med en føring på 18-13 om end Montpellier med fem mål i træk kun var et mål bagud med 19-18.

Fodbold. I femte forsøg lykkedes det endelig Juventus at hente sæsonens første sejr i Serie A, da det blev 3-2 ude over Spezia. Juventus var dog bagud 2-1, inden Federico Chiesa i første og Matthijs de Ligt i anden halvleg scorede.

Fodbold. Onsdagens pressemøde i FC Barcelona var meget anderledes end normalt. Efter 0-3 mod Bayern München og 1-1 mod Granada i to kampe på Camp Nou var cheftræner Ronald Koeman ikke interesseret i som sædvanlig at svare på spørgsmål fra de tilstedeværende journalister. I stedet læste han op fra en seddel: »Hej alle sammen. Klubben med mig som træner er inde i en genopbygningsfase. Den økonomiske situation i klubben er forbundet med resultaterne og omvendt. Det betyder, at vi skal genopbygge holdet uden at kunne lave store investeringer. Dette kræver tid. Den proces, vi og spillerne er i gang med, fortjener ubetinget støtte - i ord og handling«, sagde Koeman, inden han forlod det aparte pressemøde.

Fodbold. VM-topscoreren fra 2014, colombianeren James Rodriguez, skifter fra engelske Everton til Al-Rayyan SC i Qatar. James har efter sin gennembrud i 2014 desuden spillet for Real Madrid og Bayern München.

Tennis. Efter weekendens sejr over Thailand skal Danmarks Davis Cup-hold møde Marokko i næste runde i sidste weekend i november. Vinderen af den kamp rykker op i den næstbedste gruppe i Davis Cup.

Fodbold. Derby County er på grund af klubbens økonomiske situation blevet frataget 12 point i The Championship. Klubben er sat under administration, mens ejeren, den engelske forretningsmand Mel Morris, forsøger at sælge klubben, hvor Wayne Rooney er manager. Pointstraffen betyder, at Derby nu er sidst i rækken med minus 2 point.

Ishockey. Der var tilsyneladende ikke forventningsafstemt mellem Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) og Danmarks Ishockey Union (DIU), da IIHF onsdag middag lancerede nyheden om, at Danmark i 2022 skal være vært for kvindernes A-VM. Det er nemlig slet ikke afgjort endnu, om Danmark skal være vært, oplyser DIU til Ritzau.

»Vi har sagt, at vi er interesseret, men er slet ikke i mål med budget, byer med mere«, siger DIU’s direktør, Ulrik Larsen, og tilføjer: »Jeg tænker, at der går syv-otte uger med det endnu, inden IIHF har en afklaring«.

Ulrik Larsen og den danske delegation ved IIHF’s kongres i Sankt Petersborg i Rusland blev paffe, da det danske værtsskab var offentliggjort på IIHF’s hjemmeside.

»Jeg er lidt ærgerlig over, at en fjer på den måde kan blive til fem høns. At det på grund af en misforståelse kan gå så stærkt«, siger Ulrik Larsen.

Det danske kvindelandshold debuterede i A-sammenhæng ved VM i Canada sidste måned, hvor det blev til fire nederlag i fire kampe, der egentlig burde have udløst nedrykning. Da der grundet pandemien ikke er blevet afviklet B.VM, var der heller ingen oprykkere til at tage Danmarks plads i A-gruppen.

Cykling. Tre østrigske juniorryttere var onsdag involveret i en ulykke med en bus i forbindelse med VM-stævnet i Belgien. Én har pådraget sig et brud i skulderregionen, rapporterer Ritzau.

Fodbold. Junior Brumados 1-0-matchvinderscoring for FC Midtjylland i søndagens topopgør i Superligaen i Parken mod FC København er kåret som det bedste mål i 9. spillerunde. Med scoringen fra ca. 25 meters afstand banede den 22-årige brasilianer vej for en midtjysk sejr og en plads helt i toppen af Superligaen.

Fodbold. Fra 1. januar kan klubber i Premier League og den næstbedste engelske række igen tilbyde ståpladser til sine fans. Det oplyser den britiske minister for sport, Nigel Huddleston, ifølge BBC. Der er tale om en forsøgsordning, som de 44 klubber i de to øverste divisioner kan tilmelde sig senest 6. oktober. Ståpladser blev forbudt ved lov i England og Wales i kølvandet på Hillsborough-katastrofen i Sheffield i 1989, da knap 100 Liverpool-fans mistede livet i forbindelse med pokalkampen mellem Liverpool og Nottingham. Adskillige klubber – herunder Chelsea, Liverpool, Manchester City og Manchester United – har allerede det praktiske på plads og installeret de såkaldte ’railseats’ – sammenklappelige sæder monteret på barrierer, der sikrer at den enkelte tilskuer ikke kan blive mast bagfra.

Fodbold. Det tyske sportsmagasin Sport Bild har hædret det danske landshold med prisen som årets hold. Det sker på baggrund af sommerens EM-slutrunde, hvor EM-semifinalisterne gennemgik et surrealistisk scenarie, efter at Christian Eriksen i åbningskampen mod Finland var faldet om med hjertestop og blev genoplivet i Parken. »I den værst tænkelige situation, da deres holdkammerat Christian Eriksen kæmpede for sit liv efter et hjertestop, viste spillerne, hvad det betyder at være der for hinanden«, skriver Sport Bild og tilføjer: »Med deres utrolige holdånd imponerede spillerne og alle medlemmer af staben hele verden«.

Den danske landstræner Kasper Hjulmand erklærer sig stolt: »Det er en stor ære, for det er en hyldest til hele holdet. For mig er det her hold en rollemodel for, hvordan man skal behandle hinanden«, siger Hjulmand, mens anfører Simon Kjær fortæller, at Eriksens kollaps fortsat sidder dybt i ham. »Der er en eller måske to dage, hvor jeg ikke har tænkt på det. Ikke mere. Det er blevet en del af os. Tiden efter var svær for os som hold«, siger Simon Kjær.

Fodbold. Der er plus på kontoen og sportsligt går det fremad for AGF i Superligaen. AGF A/S, der driver superligaklubben, har onsdag præsenteret et overskud før skat på lige knap 25 millioner kroner for regnskabsåret 2020/21. »På trods af de benspænd, som covid-19 har sat for en lang række af vores kerneaktiviteter, kan vi alligevel notere det bedste resultat i koncernens historie«, siger administrerende direktør Jacob Nielsen i en selskabsmeddelelse. Egenkapitalen ligger på 94 millioner kroner.

Cykling. Den afdøde Chris Anker Sørensen hyldes i den kommende weekend i hjembyen Hammel med en fælles cykeltur. Det fortæller Hammel Cykle Klubs formand Lars Toft Pedersen ifølge Ritzau til DR. »Chris har været synonym med Hammel Cykle Klub. Når man siger, at man er herfra, så siger alle, om det ikke er der, ’Oksen fra Hammel’ er fra? Det bliver man altid spurgt om«, siger Lars Toft Pedersen med henvisning til Chris Anker Sørensens kælenavn. Chris Anker Sørensen døde lørdag i en trafikulykke i Belgien. Lørdagens 60 km lange mindeløb, der blandt andet fører over Pøt Mølle-bakken, starter kl. 10.00 fra Hammel Cykle Klubs klubhus.

Fodbold. Juventus har sat sig for at finde en tilskuer, der søndag aften kom med racistiske tilråb mod Milan-målmanden Mike Maignan, da de to klubber spillede 1-1 i Serie A-klassikeren. Det fortæller en talsmand fra Juventus ifølge Ritzau til det franske nyhedsbureau AFP. Tilråbene blev fanget på video. AFP skriver, at der ifølge italienske medier også vil blive åbnet en selvstændig undersøgelse af det italienske fodboldforbund, FIGC, for at finde tilskueren i videoen.

