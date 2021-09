Brøndby må undvære topscorer mod Lyon

Fodbold. Brøndby skal klare sig uden en af deres helt store stjerner, når de skal møde Lyon torsdag aften. Mikael Uhre bliver hjemme for at blive klar til kampen mod Randers FC på udebane på søndag, og det er altså årsagen til, at han ikke er blandt Niels Frederiksens udvalgte. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Fodbold. Det bliver kvinder, der skal styre slagets gang, når FC Midtjylland og FC København torsdag spiller europæisk fodbold. Franske Stéphanie Frappart skal være dommer i FC Midtjyllands møde på udebane mod portugisiske Brage. Frappart har flere gange skrevet historie på den internationale scene, og du kan blive meget klogere på den franske powerkvinde ved at læse denne artikel:

Kateryna Monzul fra Ukraine skal dømme, når FC København tager imod Lincoln Red Imps fra Gibraltar.

Fodbold. Granit Xhaka blev skadet i højre knæ mod Tottenham søndag, og nu viser det sig, at skaden kommer til at holde ham ude af spillet i tre måneder. Midtbaneprofilen skal ikke opereres for sin skade, men det vil altså kræve nogle måneder at få skaden til at hele og ikke mindst træne knæet op igen.

Cykling. Amstel Gold Race og Paris-Roubaix bytter plads i kalenderen næste år. Årsagen er intet mindre end det franske præsidentvalg. Første runde af det franske valg løber af staben 10. april, og det ville ikke gå godt i spænd med den oprindelige dato for cykelløbet Paris-Roubaix, der i stedet afholdes 17. april, mens Amstel Gold Races køres 10. april.

Basket. Mindst 90 procent af spillerne i NBA er blevet vaccineret. Men dem,der ikke er vaccineret mod coronavirus, går en lang liste af restriktioner i møde i den kommende NBA-sæson. De må blandt andet ikke spise indendørs i samme rum som andre spillere, og de skal befinde sig i et omklædningsrum, der er så langt væk fra de øvrige spilleres som muligt. Og så skal de testes dagligt, før de ankommer til træningsfaciliteter, deltager i klubaktiviteter eller interagerer med andre spillere og trænere.

Foto: Tommy Gilligan/Ritzau Scanpix

Bradley Beal fra Washington Wizards er en af de spillere, som ikke er blevet vaccineret. Beal sagde mandag ifølge ESPN, at han havde overvejet det, men at han indtil videre ikke lader sig vaccinere på grund af personlige årsager.

Fodbold. Den var der nok ikke mange, der havde set komme..... Men ikke desto mindre er det et faktum: FC Sheriff Tiraspol topper Champions league gruppe D efter en choksejr over Real Madrid. Det er første gang, at det ukendte hold overhovedet er med i turneringen. Og tirsdagens imponerende bedrift får klubben til at tro på, at de kan fortsætte med at levere. Sådan lyder det fra holdets anfører Frank Castaneda: »For os er det en drøm at have vundet her. Vi er så glade og nyder det bare. Vi drømmer om at nå i ottendedelsfinalen, og det er vores mål«.

Også Sheriff-træner Yuriy Vernydu var ovenud tilfreds med sit mandskab, men mere afdæmpet i forhold til fremtidige mål: »Vi tænker ikke på at være en del af de sidste 16 hold endnu, for vi har ikke gjort noget ekstraordinært endnu. Det går bare fremad skridt for skridt«, lød det fra cheftræneren.