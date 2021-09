Messi-perle knækker City, mens lille FC Sheriff nedlægger mægtige Real Madrid

Fodbold. Det blev PSG, der tirsdag aften vandt det store prestigeopgør i Paris, hvor Manchester City var på besøg. Det sluttede 2-0 til PSG i gruppe A på en aften, hvor man længe ikke så ret meget til Lionel Messi, men hvor det alligevel var den nyankomne argentiner, der knap tyve minutter før tid afgjorde dysten, efter han scorede et fremragende mål i samarbejde med Kylian Mbappé.

Inden da havde Idrissa Gueye i kampens indledning scoret til 1-0 i en situation, hvor det også var Mbappé, der havde en fod med i opspillet. Da Club Brugge noget overraskende samtidig sejrede 2-1 på udebane i opgøret med RB Leipzig, dumper Manchester City – i hvert fald midlertidigt – ned på tredjepladsen.

Aftenens helt store overraskelse stod upåagtede FC Sheriff fra Moldova for, da holdet vandt 2-1 i Madrid over Real og dermed klart fører gruppe D. Liverpool storspillede i gruppe B og vandt 5-1 i Porto, mens den anden kamp i dynamitgruppen i Milano endte 2-1 til Atlético over AC Milan.

Fodbold. Ajax tog tirsdag aften imod Besiktas i Champions Leagues gruppe C, hvor den tidlige kamp leverede god underholdning, før den sluttede 2-0 til Ajax. Det hollandske mandskab strålede af spilleglæde, og sejren var aldrig i fare. Firemåls-skytten fra 1. runde, Ajax’ Sebastien Haller, scorede denne gang kun et enkelt mål, men burde have scoret flere, da han ofte blev fodret af Dusan Tadic. Med sejren er Ajax fortsat tophold i gruppen. Rundens anden tidlige kamp, Shakhtar Donetsk-Inter i gruppe D endte 0-0. De sene kampe starter kl. 21.00.

FAKTA Tirsdagens kampe Gruppe A

PSG-Manchester City 2-0

RB Leipzig-Club Brugge 1-2

Gruppe B

AC Milan-Atlético 1-2

Porto-Liverpool 1-5

Gruppe C

Ajax-Besiktas 2-0

Dortmund-Sporting 1-0

Gruppe D

Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Real Madrid-FC Sheriff 1-2 Vis mere

Ishockey. Herning vandt tirsdag 5-1 over Herlev på hjemmebane. Det var femte sejr i træk for Herning, der ligger nr. 3 i ligaen med 15 point for syv kampe. Lige efter på fjerdepladsen er Herlev med 13 point for otte kampe. Herning førte 1-0 efter første periode og cementerede sejren i anden periode med fire scoringer. Herlevs enlige scoring faldt også i anden periode, hvor der blev reduceret til 1-2.

Håndbold. GOG Håndbold bliver igen i år Danmarks eneste repræsentant i mændenes European League-gruppespil. Det står klart, efter at returopgørene i anden kvalifikationsrunde tirsdag aften blev spillet. Her røg Mors-Thy Håndbold, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold og TTH Holstebro alle ud af turneringen. I et danskeropgør gik GOG videre på bekostning af pokalvinderen Mors-Thy. De to klubber spillede tirsdag uafgjort 27-27, men da fynboerne kom til returopgøret på udebane med en hjemmesejr på 30-24 i bagagen, er de videre. Hos kvinderne indtræder Herning-Ikast Håndbold i tredje og sidste kvalifikationsrunde til European League, mens Viborg HK er direkte i gruppespillet.

Fodbold. Chelseas franske midtbanespiller N’Golo Kanté er blevet smittet med coronavirus og er derfor ude af onsdagens Champions League-brag mod Juventus. Det har den engelske klubs træner, Thomas Tuchel, bekræftet ifølge nyhedsbureauet AFP. Onsdagens udfordring regnes for topkampen i gruppe H.

Foto: Gregers Tycho/Gregers Tycho Jonathan Groth og resten af det danske hold fik en god start ved hold-EM.

Bordtennis. De danske mænd fik en pletfri start på EM for hold, da Tyrkiet i den første gruppekamp blev besejret samlet 3-0. Jonathan Groth og Anders Lind vandt med henholdsvis 3-1 og 3-0 i sæt, mens Tobias Rasmussen var ude i en meget tæt kamp, som endte med dansk sejr 3-2 i sæt. Torsdag skal Danmark møde Portugal i den formentlig afgørende kamp om avancement.

Badminton. Anders Antonsen og Rasmus Gemke har trukket hinanden i 1. runde af Denmark Open, der spilles fra 19. til 24. oktober i Odense. Det skriver Badminton Danmark. Det er samtidig en gentagelse af sidste års finale i Danmarks største turnering, hvor Antonsen vandt. Viktor Axelsen åbner turneringen mod kinesiske Shi Yuqi. Denmark Open er i år en Super 1000-turnering, der omfatter de tre største turneringer i sæsonen.

Tennis. Clara Tauson skulle i denne uge have deltaget i en WTA-turnering i Kasakhstan, men den 18-årige dansker, der for nyligt vandt turneringen i Luxembourg, plejer en skade i det ene ben og har meldt afbud.Det skriver Ekstra Bladet. Heller ikke gigantturneringen i Indian Wells i Californien fra 6. oktober bliver med Tauson-deltagelse. Næste turnering for Clara Tauson ser dermed ud til at blive på Tenerife fra 18. oktober. Her er ranglistens nummer 6, Elina Svitolina, topseedet.

Fodbold. Europamesteren Italien og Argentinas Copa América-vindere tørner sammen i en kamp mellem de to kontinenters mester i juni 2022. Det skriver Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på sin hjemmeside. Kampen skal ses som et udtryk for et intensiveret samarbejde mellem Uefa og Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol). Netop de to forbund har erklæret fælles front mod Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) planer om at afholde VM hvert andet år.

Corona. En af den nordamerikanske basketball-liga NBA’s største stjerner risikerer at gå glip af mere end halvdelen af kampene i den kommende sæson. Kyrie Irving fra Brooklyn Nets i New York er vaccineskeptiker og er tre uger før sæsonstart endnu ikke vaccineret mod corona. »Det er en privat sag«, sagde Irving ifølge ESPN mandag, da klubben mandag afholdt deres årlige mediedag – med Kyrie Irving på en Zoom-forbindelse og resten af holdet trissende rundt på hjemmebanen i Barclays Center.

Da der i New York er forbud mod, at professionelle atleter spiller kampe, er den foreløbige udsigt, at Irving ikke kan spille hjemmekampene, men også i flere andre byer, herunder San Francisco, hersker der i øjeblikket lignende forbud. Andrew Wiggins fra Golden State Warriors, der har hjemme i San Francisco, forsøgte at få en dispensation af religiøse årsager, men ansøgningen er blevet afvist af NBA. Andetsteds i professionel amerikansk sport fyrede ishockeyklubben Columbus Blue Jackets fra NHL-ligaen for et par uger siden assistenttræneren Sylvain Lefebvre, da denne ikke ville vaccineres. NHL forventer, at mindst 25 af de 32 hold i ligaen vil være fuldt vaccinerede ved sæsonstart.

Fodbold. Erik Sviatchenko melder sig næsten klar til at spille på torsdag i Europa League for FC Midtjylland mod Braga i Portugal. »Det ser fornuftigt ud, i forhold til at jeg kan stå i den bagkæde, og det vil jeg også rigtig gerne. Som udgangspunkt skal jeg spille, hvis ikke andet viser sig de næste dage, og det bliver forværret«, siger FCM-anføreren til Ritzau. Erik Sviatchenko måtte udgå af søndagens kamp i Superligaen mod Randers.

Fodbold. Bundklubben i den bedste række på Færøerne, TB Tvøroyri, har ansat briten Helen Lorraine Nkwocha som ny cheftræner. Medier på Færøerne skriver, at det er første gang, at en klub fra en europæisk nations bedste række for mænd har ansat en kvindelig cheftræner. I 2013 havde portugiseren Helena Costa indgået en aftale med den franske Ligue 2-klub Clermont Foot om at overtage cheftrænerposten, men den portugisiske kvinde ragede efter nogle spillerindkøb uklar med ledelsen, der i stedet ansatte Corinne Diacre, som siden 2017 har været landstræner for de franske kvinder. Corinne Diacre blev i 2014 dermed den første kvinde til at være cheftræner for et hold fra en europæisk nations bedste eller næstbedste række.

Doping. Det store tyske sagskompleks Operation Aderlass, der i januar førte til en dom på knap fem års fængsel til den tyske læge Mark Schmidt, har trukket endnu en synder med i faldet. Det skriver den tyske tv-station ARD. Det er den 33-årige tyske sekunda-cykelrytter Björn Thurau, der er blevet udelukket af de tyske antidopingmyndigheder i ni et halvt år. Materiale fra Operation Aderlass førte de tyske antidopingmyndigheder på sporet af Thurau, som blandt andet har ageret købmand og solgt væksthormoner og andre forbudte præparater. 33-årige Thurau er søn af Dietrich Thurau, som i 1977 førte Tour de France i 15 dage, men til sidste sluttede på 5. pladsen.

Fodbold. En skade holdt ham ude af EM-turneringen samt efterårets første kampe i VM-kvalifikationen. Men nu er han tilbage. Få dage før sin 40 års fødselsdag er AC Milan-angriberen Zlatan Ibrahimovic blevet udtaget til det svenske landshold til kampene VM-kvalifikationen mod Kosovo og Grækenland 9. og 12 oktober.

Olympisk. Salling Fondene har på ny gravet dybt i lommerne og doneret 50 millioner kroner til Team Danmark. Pengene skal give Danmarks bedste atleter et rygstød forud for OL i Paris i 2024. »Midlerne giver Team Danmark mulighed for at hjælpe dem til at nå højeste niveau, og deres præstationer er med til at samle hele Danmark, som vi senest har oplevet i den imponerende sportssommer, vi har haft i år«, siger Lars Krarup, der er Team Danmark-formand. Salling Fondene har doneret 190 millioner kroner til dansk idræt siden 2009.

Fodbold. Endnu en af Englands verdensmestre fra 1966 er død.