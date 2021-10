Holger Rune ryger ud i kvartfinalen

Tennis. Fredag aften blev ikke nogen stor aften for det danske tennistalent Holger Rune. I kvartfinalen i challengerturneringen Open d’Orléans i Frankrig var han oppe mod schweiziske Henri Laaksonen, og det endte med dansk nederlag på 6-3, 6-4. 29-årige Henri Laaksonen rangerer som nummer 118 i verden, mens Holger Rune er en tand længere nede som nummer 124. Det kom til udtryk i opgøret, hvor schweizeren ganske enkelt var stærkere, og Holger Rune havde svært ved at bryde modstanderens serv. Faktisk skete det blot en enkelt gang i hele kampen. Samtidig havde Laaksonen godt gang i sin serv. Syv gange satte han et servees ind, ligesom han ikke lavede en eneste dobbeltfejl.

Bordtennis. Det danske herrelandshold fortsætter med at imponere ved EM i Rumænien, og efter en snæver sejr på 3-2 over England står den nu på medaljekampe for første gang siden 2009. Danmark fik en skidt start på kvartfinalen, da holdets bedst rangerede spiller, Jonathan Groth, tabte 3-2. Groth tabte også sin anden kamp, og dermed var det op til Anders Lind og Tobias Rasmussen, hvis drømmen om medaljer skulle holdes i live. Og begge leverede varen mod de engelske favoritter. Anders Lind sikrede den samlede sejr ved i sidste kamp at besejre Paul Drinkhall 3-2.

Danmark spiller lørdag semifinale mod Tyskland eller Tjekkiet, og i den anden semifinale mødes Sverige og Rusland. Danmark vandt europamesterskabet tilbage i 2005, og senest blev det sølv i 2009.

Golf. Jeff Winther er bedst placerede dansker efter de to første runder af European Tour-golfturneringen Alfred Dunhill Links Championship i Skotland. Winther ligger i syv slag under par og indtager femtepladsen. Han er tre slag dårligere end den førende englænder, Tyrrell Hatton. Nicolai Højgaard og Lucas Bjerregaard er også godt med. De ligger på henholdsvis 7.- og 23.-pladsen. På kvindernes European Tour i golf er Linette Holmslykke kommet godkendt fra start i turneringen Estrealla Damm Ladies Open i Spanien. Hun gik de første 18 huller i et slag under par og ligger på en delt 13.-plads. Mindre godt gik det for Emily Kristine Pedersen, der roder rundt på en delt 93.-plads efter en første runde i fem slag over par.

Fodbold. Maccabi Haifa var torsdag det første israelske hold til at spille kamp på Berlins Olympiske Stadion, som blev bygget af naziregimet frem mod OL i 1936.

Haifa-klubben havde støtte fra små 1.000 fans på stadion, men tabte 0-3 til Union Berlin i Conference League-opgøret. Til gengæld udviste flere af de tyske tilskuere også taberpotentiale. Medlemmer af venskabsorganisationen Deutsch-Israelische Gesellschaft har ifølge nyhedsbureauet AP rapporteret om antisemitiske tilråb som ’lorte jøder’. Der blev også heilet, og en person med relation til Union forsøgte angiveligt også at brænde et israelsk flag af, men blev taget på fersk gerning af civilbetjente. Adskillige af Unions mange fangrupper har taget afstand fra enkeltpersonernes ageren.

Fodbold. Grundet racistiske tilråb fra lægterne i Champions League-kvalifikationen tidligere på sæsonen mod franske Monaco var det blevet pålagt den tjekkiske klub Sparta Prag at afvikle torsdagens kamp i Europa League mod skotske Rangers FC uden tilskuere på lægterne. Tjekkerne sneg sig dog udenom tilskuerforbuddet, som ikke gælder personer under 14 år, og havde derfor inviteret ca. 10.000 skoleelever med ledsagere på stadion.

Og da de mest åbenmundede tjekkiske fans var blevet hjemme i skammekrogen, trådte skoleeleverne tilsyneladende i de udelukkedes fodspor. Rangers’ mørke finske spiller Glen Kamara, som tidligere i karrieren har været udsat for racisme i en kamp mod Spartas byrivaler fra Slavia Prag, blev gennem hele kampen forfulgt af buhende tilskuere, mens Sparta sejrede 1-0. Rangers-manager Steven Gerrard havde svært ved at finde passende ord for hetzen mod Kamara og Rangers’ øvrige mørke spillere.

»Over hele verden bliver større og hårdere straffe for racisme efterspurgt. Vi skal have det (racismen, red.) udryddet. Men så længe de ansvarlige magthavere ikke tager det mere seriøst, så er det noget vi kommer til at beskæftige os med i lang tid«, siger Steven Gerrard.

Glen Kamaras advokat, Aamer Anwar, anklager Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for at udvise manglende vilje til at udstikke hårde straffe og udrydde racisme: »Det er skammeligt«, siger Aamer Anwar, mens Sparta Prag på sin hjemmeside skriver, at det er utroligt, at de unge tilskuere nu anklages for racisme og bliver lagt for had på sociale medier. »På vegne af klubbens bestyrelse, spillere, trænere og hele personalet vil vi gerne takke børnene for en vidunderlig og unik atmosfære«, lyder det fra Sparta Prag i et statement.

Kajak. Danmark har verdens bedste U23-roere på maratondistancen. Det blev slået fast fredag ved VM i Rumænien, hvor både Cathrine Rask og Nikolai Thomsen fra Silkeborg Kajakklub endte øverst på podiet med guld om halsen. Desuden blev det til bronze for Sophie Blomgren-Hansen fra 361 Kano og Kajakklub og Karoline Nielsen fra Silkeborg Kajakklub i damejuniorernes toerkajak. Det oplyser Dansk Kano og Kajak Forbund i en pressemeddelelse.

Håndbold. Irans kvindelandshold har for første gang nogensinde kvalificeret sig til VM efter en sejr på 38-19 over Syrien i den afgørende kamp. Kina skal også til slutrunden i Spanien til december, for den folkerige nation har nemlig fået et wildcard til turneringen.

Håndbold. Sønderjyske må undvære den rutinerede Thomas Mogensen resten af året. Den tidligere landsholdsspiller har revet svangsene i venstre fod over, og han døjer desuden med hælspore i begge fødder.

Fodbold. Kasper Dolberg er klar igen efter en skade, og han er derfor udtaget til Nices kamp mod Brest lørdag i den franske Ligue 1. Dermed er angriberen også klar til de kommende landskampe mod Moldova og Østrig.

Fodbold. Angriberen Wahid Faghir er skadet og kommer ikke med i U21-landsholdets kommende kampe mod Skotland og Belgien i EM-kvalifikationen. I stedet er angriberen Mikkel Kaufmann udtaget til truppen. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på U21-landsholdets profil på Instagram.

Cykling. Dagen efter den 41-årige spanier Alejandro Valverde (Movistar) slog en anden af feltets veteraner, den fem år yngre italiener Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), endnu mere effektfuldt til på den afsluttende etape i Giro di Sicilia. Nibali førte et langt soloudbrud succesrigt til ende og krydsede målstregen med et forspring på 49 sekunder til de nærmeste forfølgere. Dermed stødte italieneren også Valverde fra tronen i det samlede klassement, hvor spanieren måtte tage til takke med andenpladsen med et minus på 46 sekunder. Nibalis holdkammerat Niklas Eg blev bedste dansker sammenlagt på niendepladsen 59 sekunder bagude. Det var italienerens første sejr, siden 20. etape i Tour de France for to år siden, men nu bliver han uundgåeligt en af favoritterne til årets sidste store klassiker Il Lombardia 9. oktober, som han senest vandt i 2017.

Badminton. For fjerde gang i træk blev kvartfinalen endestationen for det danske land