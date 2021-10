Axelsen og co. er kun to kampe fra det store trofæ efter sejr over Indien

Med dannebrog svingende frem og tilbage i luften, klappepølser i hobetal og høje råb dannede de danske tilskuere en form for menneskelig mur i Ceres Arena. Og det var egentlig et godt billede på den forhindring, som de indiske spillere stod overfor på den grønne badmintonbane i kampen om en semifinaleplads på dansk grund.

På den ene side af nettet stod verdens nummer to, Danmarks guldfugl, Viktor Axelsen klar til at levere foran sit hjemmebanepublikum og sikre Danmark den bedst mulige start. Danskeren har kun tabt to kampe i hele sæsonen, og lignede fra start ikke en, som havde tænkt sig at få ændret ved den statistik. På den anden side af nettet stod verdens nummer 14, Kidambi Srikanth.