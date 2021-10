Uefa straffer England for ballade under EM

Direkte sport i tv Mandag 18. oktober TV 2 Sport 19.50 Håndbold: København . H.-Ikast (k) TV 3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-AaB 2.10 Fodbold: Tennessee-Buffalo TV 3 Max 21.00 Fodbold: Arsenal-Crystal Palace 01.00 Ishockey: Philadelphia-Seattle TV 2 Sport X 19.00 Fodbold: Alavés - Betis 21.00 Fodbold: Espanyol-Cádiz





Fodbold. Ballade på og udenfor Wembley i forbindelse med årets EM-finale mellem Italien og England koster Det Engelske Fodboldforbund en straf. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) meddeler, at England skal spille sin næste hjemmekamp for tomme tribuner og at forbundet skal betale en bøde på 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). På stadion blev der affyret fyrværkeri, kastet med objekter ind på banen og afspilningen af nationalmelodierne, mens der uden for var personer, der forcerede afspærringerne og tvang sig adgang til tribunen.

Fodbold. Silkeborg har som oprykker været en af sæsonens overraskelser, og det har Superligaklubben honoreret ved at forlænge aftalen med cheftræner Kent Nielsen til sommeren 2024. »Kent Nielsen har været og er en helt afgørende faktor for de gode resultater, som vi har skabt i en efterhånden lang periode. Vi har stor tiltro til, at vi med Kent i spidsen kan fortsætte de positive takter«, siger Silkeborg-direktør Kent Madsen i en pressemeddelelse.

For to uger siden sad Andreas Jungdal (tv.) til Serie A-kampen mod Atalanta på AC Milans reservebænk sammen med 21-årige Pierre Kalulu (th.), der har spillet 21 kampe på førsteholdet og har scoret et enkelt mål i Serie A. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Fodbold. Andreas Jungdal har fortsat sin debut til gode på klubbens førstehold, men AC Milan har forlænget kontrakten med den 19-årige danske målmand, så den løber til sommeren 2024. Andreas Jungdal, der skiftede fra Vejle i 2019, er en del af AC Milans trup i Champions League, hvor han igen i tirsdagens udekamp mod FC Porto sidder på reservebænken, og han fik debut på U21-landsholdet i juni.

Fodbold. Wolfsburg må i onsdagens Champions League-kamp mod Salzburg undvære topscorer Wout Weghorst, der er smittet med coronavirus og sendt i isolation. Den 29-årige hollænder har tidligere udtalt sig skeptisk omkring vaccinen mod virussen, men Wolfsburg er en af de klubber, der ikke har offentliggjort, hvilke spillere, der ikke er vaccinerede.

E-sport. Counter-Strike-holdet Astralis har forlænget kontrakten med 26-årige Andreas ’Xyp9x’ Højsleth, så den løber til 2025. Astralis har de seneste år mistet sin dominerende position i verdenseliten, men ’Xyp9x’ vil forsøge at genvinde det tabte. »Jeg er først og fremmest virkelig glad for, at vi har fundet hinanden, så jeg kan bruge al min energi på at hjælpe med at banke Astralis helt tilbage, hvor vi hører hjemme«, siger han i en pressemeddelelse.

Fodbold. Fodboldlandstrænere verden over får i denne uge mulighed for at ytre, hvad de mener om Fifa’s planer om at afholde VM hvert andet år. Tirsdag og torsdag i denne uge er Kasper Hjulmand og kollegerne inviteret til et digitalt møde med Arsene Wenger, der er udviklingsdirektør i Fifa. På dagsordenen er en potentiel ny fodboldkalender fra 2024. Derudover lægger programmet op til at diskutere spillernes sundhed og internationale transfervinduer.

Golf. Med runder i 68, 67, 62 og 66 slag sikrede nordireren Rory McIlroy sig sin 20. sejr på PGA, da han vandt The CJ Cup i Las Vegas. Rickie Fowler førte med 2 slag inden finalerunden, men hans afsluttende 71’er sendte ham ned på en delt 3.-plads, hvor han også blev overhalet af en storspillede Colin Morikawa, der med en 62’er avancerede fra 14.- til 2.-pladsen. Rasmus Højgaard sluttede med birdies på hul 15, 17 og 18, hvilket resulterede i en 63.-plads, 15 slag efter McIlroy.

OL. Fire aktivister blev ført bort af politiet, da den olympiske ild blev tændt mandag i Athen frem mod næste års vinter-OL i Beijing. Søndag var det to kvinder, som blev anholdt i Akropolis i Athen, efter de havde forsøgt at ophænge protestbannere mod vinter-OL i Kina. Både politikere og organisationer har kritiseret Den Internationale Olympiske Komité (IOC) for at afholde vinter-OL i Kina på grund af landets tvivlsomme forhold til menneskerettigheder.

Tennis. Holger Rune er træt af indefrosne ranglistepoint. Det giver han udtryk for på sin Instagram: »I år har jeg kæmpet hårdt for at indfri mit mål om at komme i top-100. ATP har kontinuerligt gjort det svært for mig og mange andre unge, fremstormende spillere, fordi ATP har indefrosset point fra 2019, som spillere kan læne sig op ad uanset deres resultater i 2020 og 2021«, skriver han og tilføjer: »Jeg føler mig træt og sur lige nu, fordi jeg synes, at systemet er uretfærdigt. Jeg elsker tennis, men vi bliver nødt til at kæmpe ud fra lige muligheder«. Normalt baserer verdensranglisten sig på en spillers resultater gennem det seneste år, men på grund af coronapandemien baserer den sig på en spillers bedste resultater gennem de seneste to år. Holger Rune er placeret som nummer 123 på listen.