Antonsen rejser sig med sejr over Gemke, der misser en sætbold

Badminton. Efter sit skuffende nederlag i Thomas Cup-semifinalen indledte Anders Antonsen Denmark Open med at besejre Rasmus Gemke i en gentagelse af sidste års finale. I Odense vandt Antonsen 21-16, 22-20. I første sæt fulgtes danskerne til 12-12, inden Antonsen trak fra, men i andet sæt var Gemke foran 11-4, inden Antonsen kom i gang og nåede helt op ved 15-15. Gemkte førte 19-18 og havde sætbold ved 20-19, inden Antonsen vandt kampens sidste tre point. Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vandt 21-7, 21-14 i et andet dansk opågør mod Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri, mens Freja Ravn/Amalie Magelund førte 5-1, da de topseedede kinesiske OL-sølvindere Chen Qing Chen/Jia Yi Fan måtte trække sig pga. en skade. Maiken Fruergaard/Sara Thgesen vandt 21-15, 21-16 over Vivian Hoo/Lim Chiew Sien, hvorimod Christine Busch/Amalie Schulz og Julie Finne-Ipsen/Mai Surrow er ude.

Fodbold. Den ene af Superligaens nuværende topscorere, Junior Brumado fra FC Midtjylland, er ude i den kommende tid, efter at have forladt banen mod FC Nordsjælland i søndags med en ankelskade. »Vi håber, det går så stærkt som muligt, men vi kan ikke sætte et tidspunkt på. Men vi håber og forventer at få ham i spil i efteråret«, siger FC Midtjyllands cheftræner, Bo Henriksen, til Ritzau. FCM’s næste kamp er torsdag mod Røde Stjerne i Europa League.

Fodbold. Cheftræner Jon Dahl Tomasson må set bort fra en af sine danske spillere, når Malmö FF onsdag møder Chelsea på udebane. Søren Rieks er ikke med i London at familære årsager, oplyser Tomasson til fotbollskanalen.se. Ikke desto mindre er der udsigt til et danskermøde, når Andreas Christensen byder velkommen til Anders Christiansen og Lasse Nielsen. Malmö FF’s fjerde dansker, Jonas Knudsen, er langtidsskadet.

Håndbold. Det Europæiske Håndboldforbund har genvalgt østrigeren Martin Hausleitner som generalsekretær frem til 2025.

Håndbold. Nordmanden Sander Sagosen er testet positiv for coronavirus og går dermed glip af Kiels kommende kampe i Champions League og Bundesligaen.

Ishockey. Esbjerg hentet den 27-årige målmand Eamon McAdam, der har spillet i den næstbedste nordamerikanske liga, AHL.

Tennis. Clara Tauson er videre til anden runde af den spanske WTA-turnering, Tenerife Ladies Open. Her sejrede hun tirsdag eftermiddag over engelske Heather Watson med 6-4, 2-6, 7-6. I turneringen er Clara Tauson seedet som nummer syv, fordi hun netop nu ligger nummer 48 på verdensranglisten. Den britiske modstander ligger nummer 72.

Fodbold. Fifa har umiddelbart opbakning til forslaget om afholdelse af VM hvert andet år. Det fortæller landstræner Kasper Hjulmand til Ritzau efter et onlinemøde med Fifa og kolleger. Det er dog ikke i de store fodboldnationer, at forslaget møder opbakning. »Jeg er ret sikker på, at man i rigtig mange lande i verden ser det her som en mulighed. Hvis man er en mindre nation i Afrika eller Asien, hvor fodbolden er på vej frem, vil man gerne have flere muligheder for at kvalificere sig til et udvidet VM, og det giver et incitament til at stemme for det. Derfor er det min fornemmelse efter mødet, at forslaget globalt set vil have opbakning. Jeg ser det som noget, der overvejende sandsynligt bliver stemt igennem«, fortæller landstræneren.

For Kasper Hjulmand er en komprimeret landsholdskalender og en øget slutrundefrekvens ikke særlig positivt, og det tager glæden og begejstringen af slutrunder. Da han fik ordet på mødet, påpegede han vigtigheden i at inddrage spillerne. »Jeg spurgte, om man havde hørt spillerne. Et af Fifas argumenter er, at man skal tage bedre vare på spillerne og have dem til at rejse mindre, men jeg synes, det er meget vigtigt så at tage spillerne med i sådan en beslutning. Jeg fik så det svar, at der var blevet indkaldt til et møde med landsholdsanførerne, og at der ikke var så mange, der deltog. Anførerne mente, at de havde travlt med at kigge frem mod deres næste kamp. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt at tage spillerne med på råd, om det så skal ske via spillerforeninger verden over«, siger Kasper Hjulmand.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix AGF placerer sig efter sejren over AaB på en 7. plads, og kan lige akkurat dufte en placering i top seks.

Fodbold. AGF begynder at kunne ane en top-6-placering efter mandagens 1-0 sejr over AaB. Intensitet var der masser af, og cheftræner for AGF, David Nielsen, mener at kampen blev udført på præcis de præmisser træneren ønskede – også selvom chancerne var relativt få. »Fodbold består af andet end at komme frem til chancer. Vi mødte et hold, som med en sejr over os kunne være gået 12 point foran os, og for mig er det at sprudle, at vi lukkede fuldstændig ned i løbet af kampen«, siger David Nielsen. Inden kampen blev fløjtet i gang, var der dog kaos på tilskuerfronten, hvor flere fans gik forgæves til lukkede porte.

Fodbold. Premier League-klubberne vedtog, på et krisemøde mandag, et forslag, der lukker for muligheden med sponsoraftaler med ejere. Det er særligt den saudiarabiske overtagelse af Newcastle, der ligger til grund for beslutningen, som i første omgang gælder en måned frem. 18 ud af 20 klubber støttede, ifølge de britiske medier The Guardian og Sky Sport, op om forslaget. Aftalen betyder, at man blokerer klubbernes mulighed for at indgå sponsorater eller andre former for kommercielle aftaler med virksomheder, der har en direkte forbindelse til ejerne af en Premier League-klub.

Ishockey. 21 spilledages karantæne og et millionbeløb. Så meget koster det den canadiske ishockeyspiller Evander Kane at have forfalsket et vaccinationsdokument. NHL har klare regler mod covid-19, og forfalskningen af dokumentet koster ham mere end en fjerdedel af kampene i ligaens grundspil, som San Jose Sharks altså skal spille uden den medietiltrækkende canadier.

Badminton. Viktor Axelsens første modstander i Denmark Open bliver verdensranglistens nummer 39 Loh Kean Yew i stedet for kineseren Shi Yu Qi, som ligger nummer 11 i verden. Shi Yu Qi fingerede en skade ved sidste uges Thomas Cup i Aarhus, og kunne dermed trække sig fra resten af turneringen, som han var ved at tabe og den foranstående Denmark Open, hvor Viktor Axelsen allerede var offentliggjort som modstander. I stedet skal danskeren nu møde Loh Kean Yew, som Axelsen allerede kender. De to træner nemlig sammen i Dubai.

Fodbold. Under et besøg i Argentina, forsvarer Fifa-præsidenten, Gianni Infantino, VM i fodbold hvert andet år, fordi han mener, at det vil gøre fodbolden mere fair og fjerne europæisk fordel. Forslaget om VM hvert andet år har mødt stor modstand i særligt Europa og Sydamerika, men Infantino afviser kritikken. »I dag findes der mange fodboldturneringer, der laver mange flere penge end VM, og disse penge bliver fordelt mellem et meget lille antal superklubber«, siger Infantino på et pressemøde i Buenos Aires.

Fodbold. En scoring fra Alexandre Lacazette i den dyb overtid sikrede Arsenal et enkelt point mod Crystal Palace, og Arsenal holder dermed fast i en stime på nu fem ubesejrede ligakampe. Danske Joachim Andersen stod godt til i forsvaret for Crystal Palace, men kunne ikke stille noget op mod en ripost fra målmanden Guaita, der hav Lacazette de bedste betingelser for en scoring. Arsenal ligger nummer 12 i Premier League, mens Crystal Palace efter pointdelingen ligger nummer 14.

Håndbold. Der var overraskelser i København mandag aften, da kvinderne fra København Håndbold ganske overlegent vandt 32-26 over topholdet fra Herning-Ikast i Bambusa Kvindeligaen. Københavnerne fik lukket gæsterne helt ned, og kunne juble over den kun tredje sejr i sæsonen. Sejren betyder, at København Håndbold rykker op på en 7. plads, mens Herning-Ikast fortsat ligger på en 2. plads i kvindernes bedste liga.

Tennis. Verdensetteren Novak Djokovic har endnu ikke meldt sin ankomst til at forsvare sin titel ved Australian Open til januar. I Melbourne skal professionelle atleter være vaccineret, men det er usikkert hvorvidt samme regler gælder for tilrejsende fra udlandet. Djokovic har tidligere været ude at sige, at han ikke vil afsløre sin vaccine-status – og det holder han stadig fast i. »Min manager snakker med det australske tennisforbund, og han fortæller mig, at de forsøger at forbedre forholdene for alle. Både de, der er vaccineret, og de, der har valgt ikke at være det« siger Djokovic.