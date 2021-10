Karakterbogen: Landsholdsrekord kan da kun udløse topkarakter

Fem mål i en VM-kvalifikationskamp kan kun – uanset modstanderens kvalitet – kun udløse den absolutte topkarakter oven på kvindelandsholdets 8-0 over Bosnien-Hercegovina.

Endnu en landskamp uden ret meget sved på panden hos KoldingQ-keeperen. Sikkert spil med fødderne, et enkelt årvågent løb ud af feltet og et godt blik for boldens retning var det nødvendige, for egentlige redninger var der ikke behov for.