På vej ud ad døren sender dopingjæger markant opråb til dansk idræt

Danmark risikerer at stå med omfattende skandaler om matchfixing eller krænkelser uden at have et effektivt system til at håndtere dem – eller ligefrem forebygge dem. Sådan lyder advarslen fra Anti Doping Danmarks afgående direktør, Michael Ask, der mener, at det er et problem, at dansk idræt alt for ofte har til opgave at undersøge sig selv.