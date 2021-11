Holland tager den direkte VM-billet og sender Norge helt ud i mørket

Fodbold. Holland slår på hjemmebane Norge med 2-0 i VM-kvalifikationens sidste spillerunde. Dermed er Holland VM-klar, mens Norge er helt ude i kulden, og Tyrkiet tager med en 2-1-sejr ude over Montenegro playoffpladsen fra gruppen. Holland var totalt dominerende gennem hele kampen mod Norge, hvor det ikke var ret tydeligt, at nordmændene havde mest brug for sejr. Steven Bergwijn gjorde det i 84. minut til 1-0, og det sidste søm blev slået i kisten i overtiden, da målscorer Bergwijn sprintede fra hele det norske forsvar på en kontra, lagde bolden til siden til Memphis Depay, der let kunne skubbe bolden ind til 2-0.

I gruppe D taber Finland 2-0 hjemme til gruppevinderne og VM-deltagerne fra Frankrig, og da Ukraine samtidig vinder 2-0 ude over Bosnien-Hercegovia slutter finnerne på tredjepladsen og går dermed glip af muligheden for at kvalificere sig til slutrunden i Qatar. Det samme gør Tjekkiet i gruppe E, selv om holdet vinder 2-0 over Estland. For da Wales samtidig spiller 1-1 mod Wales, er det waliserne, der snupper andenpladsen i gruppen efter de belgiske gruppe vindere.

Fodbold. VM-værten Qatar er ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International for slap til at håndhæve nye love, der skal forbedre forhold for migrantarbejdere. I en ny rapport konkluderer Amnesty, at selv om Qatar har indført en række lovændringer, der på papiret forbedrer arbejdsforholdene, så er de tusindvi