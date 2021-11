AGF sikrer uafgjort mod FCK i stort overtidsdrama i Parken

Superligaen 19. runde Fredag OB-Viborg 2-3 Søndag FC Nordsjælland-Silkeborg 1-1 Randers FC-Vejle 4-1 16.00 FC København-AGF (Canal 9) 18.00 FC Midtjylland-Brøndby (3+) Mandag 19.00 SønderjyskE-AaB (TV3 Sport) Stillingen

FC København - AGF 1-1

1-0 Lukas Lerager (45+1) 1-1 Patrick Mortensen (straffe 90+4)

Vanen tro var der masser af tænding på banen og lægterne, da FC København søndag spillede 1-1 med AGF i Parken.

Hjemmeholdets kantspiller Roony Bardghij debuterede og blev med sine 16 år og seks dage den yngste spiller nogensinde til at starte inde i Superligaen.

Det var dog de boldsikre offensivspillere Pep Biel og Jonas Wind, der styrede spillet centralt, skabte chancerne og dermed overtaget i kampen.

AGF lavede omvendt for mange opspilsfejl og var derfor kun for alvor farlige på kontraer, men fik alligevel point med efter et sent straffespark, som Patrick Mortensen scorede på.

Resultatet betyder, at FCK er på andenpladsen med 30 point, mens AGF er nummer syv med 20 point efter 16 runder.

Der var gode muligheder fra start, men FCK havde flest muligheder før pausen. Her ramte midtbanemotoren Jens Stage blandt andet stolpen.

Derfor var det også fortjent, at FCK kom foran i første halvlegs sidste minut, da midtbanespilleren Lukas Lerager sendte den i nettet fra distancen, hvor AGF’s keeper Jesper Hansen ikke så alt for godt ud.

Anden halvlegs første muligheder tilfaldt Pep Biel, men denne gang var Jesper Hansen på plads.

Med 11 minutter tilbage var AGF’s spydspids Patrick Mortensen ved at udligne, da han oversprang FCK’s forsvar og tvang målmand Kamil Grabara til en stor redning.

I kampens tillægstid blev hjemmeholdets assistenttræner Jacob Neestrup så bortvist for brok.

Større blev dramaet dybt inde i tillægstiden, hvor AGF blev tilkendt et straffe, som Patrick Mortensen udnyttede med et iskoldt chip midt i målet.