Atleter kritiserer IOC for at ignorere anklager om overgreb på Peng Shuai

Tennis. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) oplyste søndag, at IOC-præsident Thomas Bach havde talt med tennisspilleren Peng Shuai, efter at denne havde været forsvundet fra offentligheden siden starten af november. Organisationen Global Athlete, der er en forening af professionelle sportsfolk, kritiserer IOC for ikke at have taget stilling til de anklager Peng Shuai har fremført på det sociale medie Weibo mod Kinas tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli. Han har ifølge Peng Shuai gennem flere år begået overgreb på hende.

»IOC ignorerede fuldstændig anklagerne om seksualiseret vold og misbrug mod atleter«, lyder det fra Global Athlete, der endvidere skriver: »Vi er lettede over, at Peng Shuai er i live, men IOC’s bekræftelse af opkaldet med tennisspilleren garanterer ikke, at hun er i sikkerhed eller har det godt. IOC’s pressemeddelelse er et skadeligt forsøg på at tilfredsstille både bekymrede atleter og de kinesiske myndigheder«.

Håndbold. De danske verdensmestre varmer op til EM i Ungarn og Slovakiet med to kampe mod henholdsvis Norge og Egypten. opgøret mod Norge spilles 6. januar i Royal Arena i København, mens Egypten venter tre dage senere i Paris. Mikkel Hansen og co. åbner EM 13. januar i ungarske Debrecen mod Montenegro.

Fodbold. Englands landstræner, Gareth Southgate, og Englands Fodboldforbund (FA) har forlænget samarbejdet til og med udgangen af 2024.

Fodbold. Med to scoringer i Herning mod FC Midtjylland viste Brøndbys superligatopscorer Mikael Uhre i 2-1-sejren, at han er brandvarm i øjeblikket.

Direkte sport i tv Mandag 22. november TV3 Sport 19.00 Fodbold: SønderjyskE-AaB 02.10 Am. fodbold: Tampa Bay-NY Giants TV3 Max 01.05 Ishockey: Buffalo-Columbus Eurosport 2 08.00 Curling: EM TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Verona-Empoli 21.00 Fodbold: Rayo Vallecano-Mallorca 02.30 Basketball: San Antonio-Phoenix

Og så er han angiveligt et navn, der figurerer på indkøbsblokken i flere klubber i udlandet. Avisen B.T. mener således at vide, at Brøndby skulle være villige til at slippe angriberen for 10 millioner kroner, og at begge parter er indstillet på et salg. Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, vil dog gerne beholde sin topscorer, der har kontrakt til udgangen af 2022 - og Uhre tager rygterne med ro. »Lige nu er jeg i Brøndby, og det er det, jeg fokuserer på. Jeg lader min agent om alt det med transfers. Rygterne er bare støj og larm, og vi er stadig i november. Jeg prøver at slappe af, og jeg vil kun høre om noget, hvis jeg nærmest skal sætte mig på en flyver«, siger 27-årige Mikael Uhre til Ritzau.

Golf. Tiger Woods er tilbage på banen. Ikonet har lagt en video på Twitter, hvor han slår til en golfbold. Det sker, ni måneder efter at han var involveret i en voldsom bilulykke. En ulykke, der gav Woods store skader på sit højre ben, og det forlød, at karrieren kunne være i fare.

Fodbold. FC Barcelonas 18-årige stortalent Pedri er blevet kåret som Europas bedste fodboldspiller under 21 år. Prisen uddeles af den italienske avis Tuttosport.

Håndbold. Team Esbjergs kvinder, der lige nu huserer i Champions League, får til næste sæson tilgang af landsholdsspilleren Kathrine Heindahl. Stregspilleren er i øjeblikket på kontrakt i CSKA Moskva.

Cykling. Briten Mark Cavendish kom galt afsted i seksdagesløbet i Gent og måtte en tur på hospitalet. Her fik han konstateret to brækkede ribben og en mindre punktering på lungen, meddeler Cavendishs hold, Quick-Step.

Håndbold. Viborg HK og målvogteren Anna Kristensen har forlænget kontrakten til og med sæsonen 2022/23.

Håndbold. Norges håndboldkvinder indleder VM-jagten uden Stine Skogrand. Den 28-årige højreback, som til daglig spiller for Herning-Ikast, venter barn og melder derfor afbud til mesterskabet. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Fodbold. Den franske Ligue 1 har i denne sæson været plaget af flere voldsomme uroligheder på tribunerne og søndag aften var den gal igen, da klassikeren mellem Lyon og Marseille blev afviklet.

Foto: Philippe Desmazes/Ritzau Scanpix Dimitri Payet blev ramt af en vandflaske.

Opgøret i Lyon blev således ikke spillet færdigt, da dommeren endegyldigt sendte de to hold i omklædningsrummet efter en fem kvarter lang afbrydelse. Forinden var Marseilles stjerne Dimitri Payet blevet ramt i hovedet af en vandflaske og måtte have behandling på banen. »Dimitri er psykisk påvirket – det er ikke normalt«, siger Marseilles præsident, Pablo Longoria, til Amazon Prime ifølge nyhedsbureauet AFP. En tilskuer er efterfølgende blevet anholdt efter at være blevet identificeret som gerningsmand via billeder fra overvågningskameraer, oplyser politiet ifølge Ritzau til AFP.

Basketball. Stjernen LeBron James fik marchordre af dommerne, da LA Lakers i NBA sejrede med 121-116 mod Detroit Pistons. blev smidt ud, modstander måtte sys. En vildfaren arm fra LeBron James fik blodet til at flyde i Detroit-spilleren Isaiah Stewarts ansigt. »Alle i ligaen ved, at James ikke er en beskidt fyr. Så snart, han ramte ham, så han sig tilbage og sagde ’min fejl, det var ikke med vilje’«, lyder forsvarstalen fra Lakers-spilleren Anthony Davis ifølge AFP. Stewart jagtede efterfølgende James rundt på banen, men fik ikke fat på ham. Til gengæld blev han angiveligt syet med otte sting i ansigtet.

Foto: Nic Antaya/Ritzau Scanpix Isaiah Stewart var godt gal på LeBron James.

Fodbold. Mesterholdet Inter meldte sig søndag aften tilbage i titelkampen i den italienske Serie A med en 3-2-sejr over topholdet Napoli. Gæsterne fra Napoli ellers kom foran, men måtte se Inter sejre. Det var Napolis første nederlag i denne sæson, hvor holdet dog fortsat topper tabellen med 32 point på bedre målscore end AC Milan. Inter er 3’er med 28 point.

Golf. Nanna Koerstz Madsen sluttede søndag som delt nummer 12 i sæsonfinalen på den amerikanske LPGA Tour, der blev spillet i Florida. Her vandt sydkoreaneren Jin Young Ko turneringen og en pengepræmie på knap 10 millioner kroner.