Randers FC fuldender en stor europæisk aften med den første sejr

Fodbold. Efter sejrene til FC Midtjylland og FC Købenahvn kronede Randers FC en stor dansk europæisk aften med den første sejr i Conference League efter fire uafgjorte i træk, da det blev 2-1 over det rumænske mesterhold, Cluj. Randers FC spillede fint, men skabte for lidt i 1. halvleg, men indskiftninger af Alhaji Kamara og Vito Hammershøi-Mistrati gjorde en forskel, da Kamara efter kort tid på banen viste sit målinstinkt og scorede til 1-0. 35-årige Ciprian Deac udlignede på et hovedstød, men østrigeren Simon Piesinger blev matchvinder med et mål direkte på frispark. Randers FC er på andenpladsen inden den sidste udekamp mod AZ Alkmaar, der vandt gruppen ved at spille 1-1 hjemme mod Jablonec. En sejr over AZ eller en hjemmesejr til Cluj over Jablonec i sidste runde vil sikre Randers FC avancement i turneringen.

Foto: Jens Dresling

Brøndby førte 1-0 over Lyon i Europa League, men tabte 3-1 efter et par gevaldige forsvarsfejl i anden halvleg. Mikael Uhre kurede bolden over stregen til Brøndbys føring, men først straffede Rayan Cherki, at Blaz Riveros kiksede en dribling i eget straffesparksfelt, og franskmanden scorede igen 9 minutter senere, da både Kevin Mensah og Kevin Tchiembe kiksede deres indgreb fremme på banen, inden Islam Slimani pandede 3-1-målet ind. Da Rangers FC samtidig besejrede Sparta Prag 2-0 kan Brøndby med en afsluttende sejr ude over Sparta Prag tage tredjepladsen, der udløser en 1/16-finale i Conference League.

Muras sejrsmål mod Tottenham faldt i overtiden, da Amadej Marosa efter et godt træk afsluttede og bolden ramte Davinson Sanzhez. Foto: Srdjan Zivulovic/Ritzau Scanpix

Fodbold. Mura havde intet at spille for i Conference League-gruppen, så Tottenham holdt flere af de største navne på bænken fra start, men det blev straffet, da Mura på et mål i overtiden vandt 2-1. På et mål af Tomi Horvat førte Mura 1-0 ved pausen, så efter en time sendte Antonio Conte derfor Lucas Moura, Heung-Son Min og Ben Davies i aktion, og efter Harry Kane elegant havde udlignet efter 72 minutter kom også Pierre-Emile Højbjerg på banen. Tottenham pressede på, men i det 5. tillægsminut kom Amadej Marosa af sted i et kontra, og hans afslutning ramte Davinson Sanchez og sejlede ind over Tottenhammålmanden Pierluigi Gollini til sejrsmålet. Tottenham møder i sidste kamp Rennes, der har vundet gruppen, selv om et hattrick af Gaetan Laborde kun rakte til 3-3 mod Vitesse, der med Jacob Rasmussen i midterforsvaret udlignede i 90. minut, da Nikolai Baden var blevet indskiftet.

Frederik Rønnow fik sin tredje kamp i denne sæson i målet for Union Berlin, der vandt 1-0 i Israel over Maccabi Haifa og dermed stadig kan overhale Slavia Prag på andenpladsen. Feyenoord vandt puljen med 2-2 mod Slavia Prag, der netop havde udskiftet Alexander Bah, da belgieren Cyriel Dessers i overtiden med sit andet mål udlignede på et eminent hovedstød.

Fodbold. Store sejre er helt almindelige i den europæiske kvalifikation til kvindernes VM-slutrunde, men der blev alligevel scoret noget mere end normalt, da Belgien i Leuven mødte Armenien og vandt 19-0 efter 11-0 ved pausen. Tessa Wullaert scorede 5 gange for Belgien, der havde otte forskellige målscorere, men kun er på tredjepladsen i sin gruppe efter Norge og Polen.

Badminton. Alle seks kampe med dansk deltagelse gav sejr ved Indonesia Open, hvor der er danskere i alle fredagens fire kvartfinaler i herresingle, der ydermere bliver uden topseedede Kento Momota, da den japanske verdensetter tabte 21-19 i tredje sæt til Loh Kean Yew fra Singapore (nr. 26 i verden). Rasmus Gemke var kun i aktion i et sæt i 2. runde, da hans modstander, Shesar Rhustavito fra Indonesien, opgav efter at danskeren havde vundet første sæt 21-12. Noget mere dramatisk var det, da 3.-seedede Anders Antonsen var på banen på Bali. Danskeren var nede med et sæt og bagud 8-11, inden han fik vendt opgøret mod Wang Tzu-Wei fra Taiwan og vandt 18-21, 21-13, 21-14. Også Hans-Kristian Vittinghus leverede et comeback mod Kanta Tsuneyama fra Japan, da han vandt 10-21, 21-18, 21-13, mens 2.-seedede Viktor Axelsen uden problemer slog indiske Kidambi Srikanth 21-14, 21-18.

Øvrige danske resultater: Kim Astrup Sørensen/Anders Skaarup Rasmussen (seedet 7)-Mahiro Kaneko/Yunosuke Kubota, Japan 21-11, 21-14, Mathias Christiansen/Alexandra Bøje-Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Indonesien (seedet 2) 23-21, 21-14.

Direkte sport i tv Torsdag 25. november DR 1 13.00 Fodbold: Bosnien­H.-­Danmark (k) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Indonesia Open 18.45 Fodbold: Lincoln-­FC København 21.00 Fodbold: Randers FC-­Cluj TV3+ 18.30 Am. fodbold: Detroit-­Chicago 22.30 Am. fodbold: Dallas-­Las Vegas 2.20 Am. fodbold: New Orleans­-Buffalo TV3 Sport 16.00/20.00 Curling: EM-­semifinale (k) TV3 Max 18.45 Håndbold: Bukarest­-Flensburg (m) 20.45 Håndbold: Porto-­Paris SG (m) Eurosport 1 12.00 Curling: EM (m) 15.00/20.00 Snooker – UK Championship Eurosport 2 16.00 Tennis: Davis Cup TV 2 Sport X 18.45 Fodbold: FC Midtjylland-­Braga 21.00 Fodbold: Brøndby­-Lyon Vis mere

Golf. Marcus Helligkilde var på noget af en rutsjebanetur, da han debuterede som fast European Tour-spiller ved Joburg Open, hvor han er eneste dansker i den nye sæsons første turnering. Efter en dobbeltbogey på 2. hul lavede den 25-årige Smørumspiller en eagle på 4. hul. Det blev desuden til to bogeys og en birdie og dermed en runde i 1 slag over par, der placerer ham på en 68.-plads. Efter at være startet kl. 6.30 i dag skal Marcus Helligkilde først på banen kl. 11.30 til anden runde. Føringen i 6 slag under par deles af spanieren Angel Hidalgo og sydafrikaneren Thristan Lawrence, der dog skal tidligt op og færdiggøre 1. runde, hvor han mangler ét hul.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand er meget mere end en fodboldtræner. Torsdag blev den 49-årige således kåret som ’Årets Leder’ - en pris, der uddeles af organisationen Lederne. Landstræneren har ifølge administrerende direktør Bodil Nordestgaard Ismiris, der sidder i juryen, vist sig som et forbillede. »Han formår at spille på hele ledelsesklaviaturet – fra den store vision, der sætter retningen, til den lille detalje, der kan gøre den store forskel. Og på den måde får han det allerbedste ud af alle sine medarbejdere. Og det er noget, som alle ledere kan lære af«, siger hun i meddelelsen.

Tidligere har blandt andre topchefer i Novo Nordisk, Lego og Nordea modtaget prisen, som Lederne har uddelt siden 2002. Hjulmand erklærer sig stolt over prisen. Æren tilfalder også spillerne og staben omkring landsholdet, lyder det fra landstræneren: »Den begejstring, entusiasme og opbakning, vi har omkring fodbold i øjeblikket, er helt fantastisk. Og jeg er bare den sidste lille brik, som er med til at forløse det«, siger Hjulmand, der onsdag blev kåret som Årets Verdensdansker af organisationen Danes Worldwide for at have gjort en særlig indsats for at markere Danmark og danske værdier i udlandet.

Curling. Danmarks mænd sluttede EM i Lillehammer med en sejr på 9-5 over bundholdet Holland og sluttede dermed som nummer 6. Kvinderne med Madeleine Dupont som skipper tabte 7-3 til Sverige slutter og nummer 8, hvilket giver endnu et år i den bedste division.

Kano&kajak. Dansk Kano og Kajak Forbund skifter ud i den sportslige ledelse. OL-sølvvinderen fra 2008 Kim Wraae bliver ny cheflandstræner som afløser for Zoltan Bako, der bliver landstræner. 44-årige Wraae har hidtil været cheftræner i Talentcenter Hovedstaden og var i efteråret supplerende la