Omikron-fodbold: Uværdigt portugisisk målorgie sparkes videre til domstolene

Fodbold. En skandalekamp i den portugisiske Primeira Liga, hvor Belenenses lørdag på hjemmebane tabte 0-7 til Benfica, får nu et juridisk efterspil. Belenenses havde pga. omikron-coronavarianten blot ni spillere til rådighed, men følte sig presset af det portugisiske forbund til at stille til start. Opgøret, hvor Benfica førte 7-0 ved pausen, blev afbrudt kort inde i anden halvleg, da Belenenses var nede på seks spillere. Beleneses-præsident Rui Pedro Soares meddeler, at han vil lægge sag an mod en ligaofficial, der i en rapport har oplyst, at Belenenses var klar til at spille trods sygdomsudbruddet.

»Det er ikke sandt, hvad der står. Jeg sagde, at det var skamfuldt, og at jeg var oprørt over, at vi skulle spille, for det var vi ikke klar til. Jeg sagde det foran blandt andre politi og dommere. I retten vil sandheden om, hvad det skete, komme frem«, siger Rui Pedro Soares til CMTV. Benfica, der også følte sig presset til at spille, kommenterede mandag kampen med ordene: »En af de mest triste episoder i portugisisk fodboldhistorie«.

Fodbold. Den femdobbelte vinder af den prestigefyldte Ballon d’Or-pris, Cristiano Ronaldo, sluttede som nr. 6 ved mandagens prisuddeling, men trækker alligevel overskrifter.

Det sker, efter at chefredaktør Pascal Ferre fra mediet France Football, som er arrangør af Ballon d’Or-prisen, angiveligt har sagt til avisen The New York Times, at »Ronaldo kun har én ambition, og det er at vinde flere Ballon d’Or-priser end Lionel Messi«. Nu har Ronaldo taget til genmæle via Instagram. »Pascal Ferre har løjet. Han brugte mit navn til at promovere sig selv og det medie, han arbejder for«, meddeler Ronaldo og tilføjer: »Jeg vinder for mig selv og de klubber, jeg repræsenterer. Jeg vinder for mig selv og dem, som elsker mig. Jeg vinder ikke mod nogen«.

Fodbold. FC Midtjylland købte tidligere i år den brasilianske angriber Marrony for godt 30 mio. kr., men rekordindkøbet har målt på antal scoringer været et decideret flop. Nul mål i bare 119 minutters superligafodbold vidner om en svær start. FCM’s sportschef, Svend Graversen, forklarer til Ritzau, at den 22-årige har skullet vende sig til en helt ny kultur og et nyt sprog. »Vi vidste godt, at det ville komme til at tage noget tid. Selvfølgelig havde vi håbet på, at det var tidligere, han ville præstere. At han ikke har været ret meget på banen er nu engang bare sådan, tingene er, og så er det hans opgave at spille sig ind i hjertet på Bo (Henriksen, red.)«, siger sportschefen i kølvandet på det skuffende 1-1-møde med bundproppen Vejle i aftes.

Direkte sport i tv Tirsdag 30. november DR1 18.00 Fodbold: Danmark-Rusland (k) TV 2 Sport 18.30 Fodbold: Atalanta-Venezia 20.45 Fodbold: Verona-Cagliari 03.00 Badminton: World Tour Finals TV3 Sport 18.45 Håndbold: GOG-Nantes (m) 01.05 Ishockey: Florida-Washington TV3 Max 20.30 Fodbold: Newcastle-Norwich Xee 21.00 Fodbold: Leeds-Crystal Palace Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: UK Championship Eurosport 2 16.00 Tennis: Davis Cup TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Fiorentina-Sampdoria 20.45 Fodbold: Salernitana-Juventus 01.30 Basketball: Brooklyn-NY Knicks Vis mere

Fodbold. Manchester Uniteds nye manager Ralf Rangnick kommer tidligst til at sidde på trænerbænken på søndag, når Crystal Palace kommer på besøg på Old Trafford. Hans arbejdstilladelse lader vente på sig, og det er derfor Michael Carrick, der styrer tropperne torsdag mod Arsenal.

Olympisk. Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark har modtaget en donation på 50 mio. kr., der skal hjælpe de danske OL- og PL-atleter frem mod legene i Pari