Sparsomt vand skal bruges til kunstig sne ved OL

På det støvede betongulv i det udendørs grøntsagsmarked udstiller bønderne deres høst af æbler. Nogle af dem har et tæppe klar til at lægge over æblerne, når det bliver mørkt, og temperaturen falder. Men lige i øjeblikket skinner solen fra en skyfri blå himmel. Ud over æbler dyrker fru Hao majs, tomater og andre grøntsager på sit jordstykke på 8 mu (o,5 hektar). »Hvis jeg havde mere vand, ville jeg plante flere afgrøder«, siger hun.

Vand, det er, hvad der mangler i denne del af Kina. Det nordlige Kina er berygtet for sine iskolde, tørre vintre. Den kinesiske ledelse praler af, at Kina bliver det første land, der har været vært ved både sommer- og vinter-OL – efter at have stået for sommer-OL i 2008 arrangerer Kina nu vinter-OL i 2022.