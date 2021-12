Enstemmig politisk opsang til Fifa og Uefa fra 47 europæiske lande

Politikere fra stort set hele Europa er enige om at sende en opsang til Fifa, Uefa og resten af fodboldverdenens magthavere.

Det er Europarådets uddannelses- og kulturudvalg med repræsentanter for 47 lande, der enstemmigt har vedtaget en række konkrete og vidtrækkende anbefalinger med det hovedbudskab, at verdens største sportsgren i sit daglige virke og sine beslutninger skal tage ansvar for at håndhæve de basale menneskerettigheder.