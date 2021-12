Selv om DBU's chef kæmpede for at holde VM hvert 4. år, ville Fifa ikke rykke sig

Det er svært at overbevise Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) om, at det ikke er en god idé i fremtiden at afholde VM hvert andet år.

Sådan lyder det fra direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jakob Jensen. Mandag deltog han i et Fifa-møde, hvor netop idéen om VM-slutrunder hvert andet år skulle diskuteres.

DBU-chefen lod Fifa-ledelsen forstå, at flere VM-slutrunder ikke en god idé. Blandt andet med argumenter om, at det vil gå ud over spillernes ve og vel, at det kan føre til en negligering af kvindefodbold, og at det kan udhule interessen for slutrunder generelt.

Men Jakob Jensen er efter mødet efterladt med en følelse af, at Fifa ikke lytter.

»Langt det meste af tiden på mødet gik med, at Fifa fortalte, hvorfor VM hvert andet år er en rigtig god idé. Så var der en spørgerunde, hvor man fik ét minut til at spørge.

»Jeg fik sagt de ting, jeg skulle, og så lod Arsène Wenger (Fifas chef for global udvikling, red.) forstå, at det ikke var nogle argumenter, han tillagde særligt stor værdi. Så jeg noterede mig, at Gianni Infantino (Fifa-præsident, red.) til sidst sagde, at der nu vil være en endnu længere høringsproces og mulighed for bilaterale drøftelser«.

»Det håber jeg så på ikke kun bliver mellem Fifa og Uefa, men også med os medlemsforbund, for der er mange spørgsmål at stille og meget kritik at føre frem, og jeg synes ikke, mødet i dag (mandag, red.) bar præg af, at man har ret meget lyst til at lytte til den kritik«, siger DBU-direktøren.

På det seneste er der blevet fremlagt flere bud på, hvad hyppigere VM-slutrunder vil have af økonomiske konsekvenser. Mandag lød det fra Fifa, at det vil føre til større indkomst. Fredag offentliggjorde Uefa en rapport, et konsulentfirma havde lavet.

Af den fremgik det blandt andet, at europæisk fodbold vil gå glip af indtægter for 18-22 milliarder kroner i løbet af hver fireårige periode, hvor der spilles VM hvert andet år.

Jakob Jensen vil helst læne sig op ad Uefas udregninger.

»Uefas konsekvensstudie har rigtig meget for sig. Uefa kan jo regne på, hvad der sker med de ting, man i forvejen står bag, og på den måde finde ud af, hvad man har, o