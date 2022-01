VM-bronzevinder vil være verdens bedste og vinker farvel til Viborg

Håndbold. 23-årige Kristina Jørgensen vil søge nye udfordringer og har derfor meddelt Viborg HK, at hun stopper i klubben efter denne sæson, der er hendes femte i klubben. »Tiden er inde til nye udfordringer for mig, og når man drømmer om at blive en af verdens bedste, kræver det også, at man tager nye skridt og sætter sig nye mål«, siger sidste måneds VM-bronzevinder Kristina Jørgensen til Viborgs hjemmeside.

Tennis. Novak Djokovic’ deltagelse i Australian Open er tvivlsom, efter at verdensetteren er blevet nægtet indrejse i Australien. Serberen hævder, at han har fået dispensation fra Australiens coronakrav for indrejse, men myndighederne har alligevel nægtet ham indrejsevisum, og sagen skal nu behandles på mandag. Konkurrenten Rafael Nadal, der har modtaget to vaccinestik, har ikke den store sympati for Djokovic.

»Hvis man er vaccineret, så står det klart for mig, at så må man godt spille Australian Open og alle andre steder«, siger Rafael Nadal ifølge Rit