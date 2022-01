Omsider! Joakim Mæhle får hul på bylden i stort målorgie

Fodbold. Landsholdsspilleren Joakim Mæhle spillede hele det vanvittige Serie A-opgør mellem Udinese og Atalanta – og scorede samtidigt sit første mål for klubben og assisterede endda også i slutminutterne, da Atalanta udbyggede føringen fra 4-2 til slutresultatet 6-2. Først øgede den danske wingback til 5-2, inden han lagde op til Matteo Pessinas scoring. Med sejren i Joakim Mæhles 47. kamp for Atalanta siden skiftet fra Genk 1. januar sidste år, forbliver Atalanta på fjerdepladsen i ligaen med 41 point for 20 kampe. Det er anden gang i denne sæson, at der bliver scoret 8 mål i en Serie A-kamp. I december spillede Lazio og Udinese 4-4.

Fodbold. Coronapandemien skal trods smitte på mange hold ikke diktere spillets gang ved Africa Cup of Nations. Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) meddeler således, at hvis man har 11 friske spillere, så skal man stille op til kamp. I tilfælde af, at man ikke har en coronanegativ målmand, så må en markspiller ind mellem stængerne. Kan et hold ikke stille med 11 spillere, så taberdømmes det som udgangspunkt med 0-2.

På grønsværen blev turneringen indledt med Cameroun-værternes 2-1-sejr mod Burkina Faso i Yaounde. Cam