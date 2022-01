Jonas Vingegaard skal køre Tour de France i en todelt kaptajnrolle

Cykling. Jonas Vingegaard skal dele kaptajnrollen med Primoz Roglic, når Jumbo-Visma til sommer skal forsøge at detronisere de seneste to års vinder af Tour de France, sloveneren Tadej Pogacar. Sidste år overtog Vingegaard rollen som kaptajn, da Roglic udgik af touren, og endte med en forbløffende andenplads, men i år vil han have en hovedrolle fra start. Jumbo-Visma har allerede sat navn på seks af de ryttere, der skal deltage i Tour de France: Ud over Roglic og Vingegaard er det Steven Kruijswijk, der blev nummer 3 i 2019, Sepp Kuss, Rohan Dennis og Wout van Aert. »Med Primoz og Jonas stiler vi efter det bedst mulige i Touren«, siger holdchef Richard Plugge i en pressemeddelelse i forbindelse med præsentationen af holdet.