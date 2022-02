Mathias Gidsel har ødelagt det bageste korsbånd

Håndbold. Mathias Gidsel nåede kun at spille ganske få sekunder af EM-bronzekampen i søndags mod Frankrig, og han var på krykker, da han sammen med holdkammeraterne fik en bronzemedalje om halsen i Budapest. Krykkerne bliver en fast bestanddel af den unge stjernes nærmeste fremtid. Mathias Gidsel klub GOG oplyser således, at Gidsel er ude i de kommende fire til seks måneder med en knæskade. En skanning har vist, at han har ødelagt det bageste korsbånd, hvilket ikke kræver operation, men betyder en lang genoptræningsperiode på op til et halvt år. Dermed har Gidsel formentlig spillet sin sidste kamp for GOG. Han skifter efter denne sæson til Füchse Berlin i Tyskland.