To af Liverpools stjerner mødes i den afrikanske finale

Fodbold. Egypten og Senegal mødes søndag i finalen om det afrikanske mesterskab. Egypten sikrede pladsen ved i semifinalen mod værtsnationen Cameroun for anden gang i turneringen at vinde en straffesparkskonkurrence efter 0-0 i de 120 minutters spil. Cameroun havde flere store chancer i de første 45 minutter, men dernæst faldt kvaliteten og antallet af chancer markant. Egypteren Mohamed Salah fik en af de få på en friløber efter en dårligt tilbagelægning, men Ajax-målmanden Andre Onana var hurtigt fremme og reddede situationen langt uden for sit straffesparksfeltet. Cameroun brændte tre straffespark og dermed behøvede Egypten kun score tre gange for at sikre pladsen i finalen, hvor Salah