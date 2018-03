All England: Monumentet, som skriver spillere ind i historiebøgerne Badmintonturneringen er slet ikke en almindelig turnering. Sådan har det altid været. Men hvorfor er det her, at eliten har valgt, at den helst vil vinde?

Da Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding fredag eftermiddag sendte den sidste smash i gulvet mod deres tredjeseedede kinesiske modstandere, kastede den ranglede Mads Kolding på 2,05 meter sig på gulvet og pumpede armene op og ned i en jubelrus. Selv om man skulle tro det, var det ikke en finale, de havde sejret i. Det var bare en kvartfinale. Men det var en kvartfinale ved All England.

Siden i onsdags har fjerboldene elegant svævet og suset over nettene i Birmingham, mens All England er i gang i 108. udgave. Søndag gælder det finalerne i verdens ældste badmintonturnering, i dag semifinalerne, hvor i hvert fald både førnævnte Mads Kolding og Mads Conrad-Petersen samt Mathias Christiansen og Christinna Pedersen skal spille.

Ved morgenmaden onsdag spurgte den 20-årige All England-debutant Mia Blichfeldt, der tabte sin kvartfinale fredag, de andre danske spillere, hvad der gjorde All England til noget specielt. Det er et godt spørgsmål.

Ud over titlen som alderspræsident, hvad er det, der hvert år gør All England til en af de begivenheder, som både spillere og badmintontilhængere verden over ser frem til, som musikelskere ser frem til Roskilde Festival? Bortset fra VM-titler og OL-metal er All England den merit, badmintonspillere helst vil vinde.

Da danske Hans-Kristian Vittinghus forleden på Twitter fortalte omverden, hvorfor man skal følge med i All England, gav han fem grunde.

All England har altid været der. Det er den turnering, man husker fra tv som barn. Det er den turnering, man hver sæson vil med til. Jeg vil hellere vinde All England end verdensmesterskabet Hans-Kristian Vittinghus

»All England har altid været der. Det er den turnering, man husker fra tv som barn. Det er den turnering, man hver sæson vil med til. Jeg vil hellere vinde All England end verdensmesterskabet«, fortæller Hans-Kristian Vittinghus.

Det bliver desværre ikke i år for danskeren. Vittinghus var med for 14. gang, men måtte se sig slået i 1. runde af den kinesiske stjerne Lin Dan.

Det uofficielle VM

I mange år, indtil 1977, blev All England regnet som det uofficielle verdensmesterskab, og selv om badmintons magtcentrum i den grad har flyttet sig til Asien, har All England formået at bevare sin status i badmintonverdenen.

Her til lands taler historikken også for, at øjnene bliver rettet mod Birmingham hvert år i marts. Imponerende 87 gange har danskere sejret ved All England. Man kan tage et givent årti siden 1946 og udpege danskere, der har domineret.

Tonny Ahm i 50’erne, Erland Kops og Finn Kobberø i 60’erne, Lene Køppen årtiet efter, fire gange med Morten Frost i 80’erne, før Poul-Erik Høyer og Peter Gade tog over. De seneste år er det Tine Bauns tre titler samt Mathias Boes og Carsten Mogensens to, der springer i øjnene.

Det var kæmpe. Jeg vidste, at så ville man ikke glemme, hvem jeg var Peter Gade

Peter Gades sejr i 1999 er stadig den seneste af en dansk mand i singlerækken – uden sin skade havde Viktor Axelsen nok været et godt bud i år – og Peter Gade husker tydeligt, hvad sejren betød for ham.

»Det var kæmpe. Jeg vidste, at så ville man ikke glemme, hvem jeg var«, siger Peter Gade, der indtil 1. maj er landstræner for det franske badmintonlandshold.

Peter Gade fortæller, at All England allerede i 1. runde byder på de helt store kampe, man husker. Enhver modstander tilhører toppen af badmintonverdenen.

»Det er turneringen i Europa, og den indeholder alt. Drama, opture, spænding, nedture. Det er et monument i badmintonverdenen«, siger Peter Gade.