Viktor Axelsen knækker trods kæmpeføring i sidste sæt

Fredagens kvartfinalesejr over Anders Antonsen ved Denmark Open var uden tvivl et mentalt løft for Viktor Axelsen, men var det nok til også at skaffe den høje dansker en billet til finalen? Næsten. Axelsen spillede i perioder på sit bedste niveau mod Kinas Chen Long, men tabte så 21-12, 14-21, 19-21.

I søndagens finaler bliver der altså ikke dansk deltagelse, og det er Chen Long, der skal udfordre den dobbelte verdensmester Kento Momota, som uden at spille på sit topniveau vandt sin semifinale 21-12, 12-19 over indonesiske Tommy Sugiarto.

Momota så dog en anelse træt ud i sin kamp mod Sugiarto, og måske var årsagen, at japaneren i fredagens kvartfinale måtte slide hårdt mod danske Rasmus Gemke.

Lovende dansk start

Inden lørdagens semifinale mellem verdendmesteren fra 2014 og 2015, Chen Long, og verdensmesteren fra 2017, Viktor Axelsen, førte kineseren den indbyrdes statistik 12-4, men de to seneste dueller med Axelsen var endt med klare sejre til danskeren i en sæson, hvor de begge har kæmpet hårdt for at finde topformen.

Axelsen lagde klart bedst ud og kunne med en meget koncentreret indsats etablere en stor føring og tog derfor ganske logisk første sæt hjem med cifrene 21-12.

30-årige Chen Long vidste naturligvis, at der skulle gøres noget i andet sæt, hvis han ville ændre slagets gang, og en mere offensiv indstilling med et markant bedre spil på nettet fik kineseren tilbage i kampen. Nu blev Viktor Axelsen udfordret både fysisk og mentalt.

I tredje sæt førte en meget tændt Axelsen 11-4, men Chen Long lagde sig ikke uden kamp og ændrede stillingen til 15-13 i sin modstanders favør.

Duellen var altså blevet knivskarp, og der krøb lidt flere fejl ind i Viktor Axelsens spil. Til gengæld satsede han hårdere med sit smash, og det viste sig, midlertidigt, at have en god effekt.

Kinesisk kunst på nettet

Chen Long havde svært ved at samle bolden op, når Axelsen hopsmashede fra stor højde, og duellen tippede tilsyneladende igen til fordel for danskeren, der optrådte i sin hjemby med den foventede opbakning fra tilskuerpladserne.

Publikum fik en række forrygende slag-udvekslinger mod kampens afslutning, og der var helt stille under de mange tætte aktioner i netspillet, hvor begge parter viste stærkt spil.

Chen Long demonstrerede stor mental styrke, for han blev ved med at slås for sin chance, og kineseren fik udlignet til 19-19, da Viktor Axelsen lod en bold gå, fordi han troede/håbede, den var ude.

Det var den ikke, og Chen Long var så effektiv på nettet i slutfasen, at han fik overtaget, da det gjaldt og sikrede en flot sejr, selv om det langt det meste af tiden lignede en dansk finalebillet.