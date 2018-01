Rekordsucces: Ingeniørens regnestykke holder stik, og nu jagter han verdensstjernen Wiggins Martin Toft Madsen forbedrede den danske timerekord med 263 m og går nu efter verdenstronen.

Med enkelte mindre bump undervejs i den nøje kalkulerede satsning lykkedes det her til aften den 32-årige dobbelte danske mester i enkeltstart Martin Toft Madsen under øredøvende, stående applaus fra tilskuerne i Ballerup Super Arena at slå den nationale timerekord, da han nåede ud på 52,574 km.

Således overtrumfede han med 263 m U23-verdensmesteren i tempokørsel Mikkel Bjerg, som 7. oktober i Odense noteredes for 52,311 km og dermed kun optrådte som den bedste i de danske rekordannaler i lidt over fire måneder.

Men for Martin Toft Madsen var den aktuelle bedrift kun et skridt på vejen mod større mål.

Studerer bane i Schweiz

»Går alt efter planen, vil jeg engang senere i år forsøge at få ram på Bradley Wiggins’ verdensrekord«, lød det ganske nøgternt fra fuldtidsingeniøren fra virksomheden Fluisense i Allerød, mens han rullede mælkesyren ud af benene på inderkredsen.

Og eftersom Martin Toft Madsen er kendt for minutiøst at tilrettelægge de udfordringer, han giver sig i kast med, og nøje regne ud, hvad han mener at kunne overkomme, er det ganske givet, at han har gjort sig en fuldstændig realistisk forestilling om, at det kan lade sig gøre at matche den globale rekord på 54,526 km, som den engelske superstjerne satte 7. juni 2015 på hjemmebane i London.

»På søndag tager jeg til Schweiz for at studere den bane i Grenchen, som tidligere er benyttet til rekordkørsel med succes. Men det optimale vil nok være at køre i Aguacalientes i Mexico, hvor velodromen har vist sig at være meget hurtig«.

Kørte længere end Rohan Dennis

»I givet fald vil det imidlertid blive særdeles dyrt, så nu skal jeg først finde ud af, hvordan mulighederne ligger. Men under alle omstændigheder er det min mening at forsøge i år«.

Med præstationen rykkede Martin Toft Madsen op på fjerdepladsen i timerekordens verdenshierarki, idet han passerede australieren Rohan Dennis, som 8. februar 2015 i netop Grenchen nåede ud på 52,491 km.

Tættest på Wiggins er amerikaneren Tom Zirbel, der 16. september 2016 registreredes for 53,037 km, mens englænderen Alex Dowsett med 52,937 km stødte Rohan Dennis fra verdenstronen 2. maj 2015 i Manchester for så selv at blive fortrængt af Wiggins godt en måned senere.

Var lidt presset til sidst

Styrkeprøven i Ballerup blev lidt mere spændende for både Martin Toft Madsen og publikum, end den i virkeligheden var. For da rekordforsøget blev skudt af, viste registreringen på lystavlen 52,335 km, men da kommissærens officielle udregning forelå, lød den altså på 52,574.

»Jeg følte mig da lidt presset til sidst, fordi jeg troede, at jeg var væsentligt tættere på Mikkel Bjergs resultat, end jeg fik melding om«, konstaterer Martin Toft Madsen med et smil.

»I den midterste tredjedel af løbet sakkede jeg lidt bagud, men overordnet synes jeg, at det hele udviklede sig, som jeg havde håbet på uden kriser. Selvfølgelig var det vanvittigt hårdt, men det vidste jeg jo på forhånd, og jeg havde det nødvendige overskud til lige at stramme tempoet en anelse mod slutningen«.