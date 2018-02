Karantænetruet Chris Froome melder sig klar til sæsonstart i næste uge Team Sky-kaptajnen tørner sammen med blandt andre Jakob Fuglsang og Alejandro Valverde i etapeløbet Ruta del Sol.

Mens cykelentusiaster ud over den ganske verden venter i spænding på udfaldet af affæren omkring den britiske superstjerne Chris Froomes belastende dopingprøve afleveret under sidste års Vuelta a España, melder den regerende Tour de France- og Vuelta-konge sig nu klar til at tage fat på sæsonen 2018.

Det sker i det spanske etapeløb Ruta del Sol, som indledes onsdag 14. februar og strækker sig over fem dage, og her vil den 32-årige brite blandt andre blive konfronteret med Danmark førende etapeløbsrytter Jakob Fuglsang (Astana) og den nykårede spanske sejrherre i Vuelta Valenciana, veteranen Alejandro Valverde (Movistar).

Sidstnævnte vandt sidste år Ruta del Sol 1 sekund foran landsmanden Alberto Contador, der i øvrigt også måtte tage til takke med andenpladsen, da Froome senest optrådte i arrangementet på den spanske solkyst.

Var ude i spændende duel med Contador

Det skete i 2015, og løbet udviklede sig dengang til en spændende duel mellem Froome og Contador.

Spanieren slog til på 3. etape, da han styrkede sin samlede føring ved at vinde og distancere Froome med 19 sekunder.

Briten tog imidlertid revanche dagen efter med mål på endnu en bjergtop, hvor Contador ikke kunne følge med, da Froome forcerede i finalen.

Spanieren blev besejret med 29 sekunder, og dermed udlignede Froome lige netop den afstand, der var mellem de to i klassementet, så han sluttede øverst på podiet 2 sekunder foran Contador.

Forstår den store interesse for sagen

Chris Froome har gennem længere tid opholdt sig i Sydafrika, og på et tidspunkt oplystes det, at han i løbet af en måned havde tilbagelagt cirka 4.500 km.

»Jeg har været igennem en meget hård træningsperiode i januar og har følt mig særdeles godt tilpas på cyklen«, siger Chris Froome i en pressemeddelelse fra Team Sky.

»Jeg er helt på det rene med den uvished, der hersker omkring min person, og jeg forstår til fulde, at situationen er blevet fulgt med stor interesse og har givet anledning til mange spekulationer«.

»Jeg har imidlertid tillid til, at vi vil nå til bunds i, hvad der er sket, og vi arbejder lige nu meget hårdt på at gøre dette«.

Brailsford: Et meget komplekst tilfælde

Da sagen om den ulovligt store salbutamol-mænde i Froomes dopingtest så dagens lys i december, oplyste Team Sky, at holdet og Froome i fællesskab vil fremskaffe informationer til Den Internationale Cykleunion, UCI for at skabe afklaring på det, der er foregået.

»Jeg håber, at folk har forståelse for, at der er grænser for, hvad jeg kan sige, mens denne proces står på, men ingen er mere end jeg interesseret i, at der sker en udvikling så hurtigt som muligt«, understreger Chris Froome.

Heller ikke Team Skys chef Dave Brailsford lægger skjul på omfanget af det alvorlige dilemma.

»Vi erkender alle, at der er tale om vanskelige omstændigheder«, fastslår Brailsford i pressemeddelelsen.

»For alle parter er det imidlertid vigtigt, at sagen behandles retfærdigt, inden der drages en endelig konklusion«.

»Det er et meget komplekst tilfælde, men sammen med Chris bestræber vi os til det yderste på at få løst problemerne hurtigst muligt«.

Har afvist at komme med indrømmelser

Der har været spekuleret i, at Froome muligvis ville erkende, at han har begået en fejl ved doseringen i sin anvendelse af salbutamol-sprayen i forbindelse med sin astmabehandling, fordi en sådan indrømmelse muligvis kan føre til en mild karantæne.

Det har Froome imidlertid kategorisk afvist, og der er da heller intet i den aktuelle pressemedelelse, der indikerer, at det er den vej, han og Sky agter at gå.

Alt tyder på, at der satses på en regulær frifindelse – med den risiko det indebærer for, at det ikke sker, og at han i stedet løber ind i den maksimale straf på to års udelukkelse.