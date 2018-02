Par nr. 7 mister kontrollen, men ligner stadig det bedste bud på sejren Den hollandsk-belgiske duo Yoeri Havik-Moreno De Pauw har overtaget føringen i det københavnske seksdagesløb inden finaleaftenen.

SEKSDAGESLØB STILLINGEN Inden finaleaftenen i det 56. københavnske seksdagesløb ser stillingen således ud: 1. Yoeri Havik, Holland-Moreno De Pauw, Belgien 218 point, 2. Kenny De Ketele, Belgien-Michael Mørkøv 214. 4 omgange tilbage 3. Leif Lampater, Tyskland-Marc Hester 197. 5 omgang tilbage 4. Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski, Polen 161. 9 omgange tilbage 5. Lindsay De Vylder-Robbe Ghys, Belgien 168. 12 omgange tilbage 6. , Sebastian Mora, Spanien-Jesper Mørkøv 110. 13 omgange tilbage 7. Melvyn Van Zijl, Holland-Jonas Aaen 106 14 omgange tilbage 8.Otto Vergaerde-Jules Hesters, Belgien 116, 9. Andreas Kron-Andreas Stokbro 115 18 omgange tilbage 10. Adrian Teklinski-Szymon Krawczyk, Polen 90. 20 omgange tilbage 11. Nico Selenati, Schweiz-Achim Burkart, Tyskland 91, 12. Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig 38. 26 omgange tilbage 13. Mark Downey, Irland-Sebastian Lander 41. 28 omgange tilbage 14. Stephen Bradbury, Storbritannien-Marc Potts, Irland 62. 32 omgange tilbage 15. Daniel Holloway, USA-Hans Pirius, Tyskland 47, 16. Nico Hesslich, Tyskland-Sebastian Lander 41. Vis mere

I en forrygende kulisse med et brølende begejstringsniveau fra de tætpakkede tilskuerpladser nåede det 56. københavnske seksdagesløb i mandagens frygtede 75 km lange handikapjagt et væsentligt skridt nærmere sin afgørelse.

For samtidig med, at den amerikansk-tyske duo Daniel Holloway-Hans Pirius med en klogt disponeret indsats levede op til traditionerne om, at det er et af de små par, der triumferer i dette specielle og særdeles udmarvende indslag, medførte de hidsige udfoldelser også, at kampen om den endelige sejr nu definitivt er indskrænket til en duel mellem par nr. 7 Kenny De Ketele, Belgien-Michael Mørkøv og det hollandsk belgiske par nr. 1 Yoeri Havik-Moreno De Pauw.

Udover den prestige, der ligger i at vinde denne handikapjagt, kan Holloway og Pirius bryste sig af, at være de nye indehavere af banerekorden i disciplinen.

De tilbagelagde den nemlig på 1.22.34 time, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på 54,5 km/t, mens de to danske OL-bronzevindere Casper Folsach og Frederik Rodenberg satte den hiditige rekord på 54,468 under sidste års seksdagesløb.

To par forsvandt ud af topstriden

Inden den for et seksdagesløb exceptionelt lange styrkeprøve var også både Leif Lampater,Tyskland-Marc Hester og de unge belgiere Lindsay De Vylder-Robbe Ghys i hvert fald teoretisk kandidater til pladsen øverst på podiet - førstnævnte placeret på omgangshøjde med par nr. 7 i spidsen og belgierne blot en runde bagud - men da strabadserne var overstået, tegnede situationen sig fuldstændig anderledes.

For inden tirsdagens finaledyst er Lampater-Hester nu 4 omgange efter på tredjepladsen, mens belgierne dumpede ned som nr. 5 med et minus på 9 omgange, efter at Robbe Ghys tidligt i jagten havde måttet lade sig neutralisere på grund af sygdom.

Par nr. 1, som var startet mandagen en omgang efter De Ketele Mørkøv på tredjepladsen blev aftenens reelle vinder, eftersom det ikke alene erobrede en omgang mere end 7'erne, men også passerede disse i point.

Par nr. 7 angreb i 11. time uden held

Så når aktiviteterne genoptages, er det Havik-De Pauw, der indtager førstepladsen med 218 point, men De Ketele Mørkøv står på 214.

At det lige netop bliver de to par, der skal udkæmpe den ultimative dyst om den overordnede gevinst, er fuldstændig i overensstemmelse med forventningerne. Og at par nr. 7 midlertidigt mistede kontrollen, ændrer ikke på, at Michael Mørkøv er favorit til at vinde for syvende gang på hjemmebane.

»Det var på den ene side lidt ærgerligt, at vi tabte en omgang til 1'erne, men på den anden blev alle andre jo sendt ud af billedet i kampen om den endelige sejr, så nu har vi fuldstændig styr på, hvem vi skal koncentrere os om«, siger Michael Mørkøv, der sammen med De Ketele var lige ved i 11. time at rette op på nederlaget.

Par nr. 7 angreb nemlig med 14 omgange tilbage, men en uhyre stærkt kørende Yoeri Havik gav ikke ved dørene. Han satte sig i front for feltet og piskede tempoet i vejret, og da De Pauw formåede at holde farten oppe, lykkedes det ikke De Ketele-Mørkøv at få tilslutning.

Ærgrer sig over mistet føring

»Vi må jo se i øjnene, at det angreb blev sat ind en kende for sent, og det ærgrer mig da, at vi måtte afgive føringen«, konstaterer Mørkøv.

»Trods denne udvikling føler jeg mig stadig fortrøstninsgfuld inden finalen, for jeg synes, at De Ketele og jeg fungerer fint sammen, og der har ikke på noget tidspunkt været optræk til krise. Jeg kan også mærke på Kenny, at han er stærkt opsat på at få succes, for København er det eneste sted, han endnu ikke har vundet«.