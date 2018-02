Så lykkedes det: Suveræn Magnus Cort scorer årets første triumf efter syv top-10 placeringer i otte starter Den 25-årige dansker var urørlig i spurten, da en lille gruppe kom samlet til mål på 4. etape i Tour of Oman.

Efter syv top-10 placeringer – heraf to andenpladser – på de otte etaper, han indtil i dag havde tilbagelagt i denne sæson, plus en samlet slutplacering som nr. 2 i Dubai Tour lykkedes det omsider Magnus Cort (Astana) at stryge helt til tops på den 117,5 km lange 4. etape i Tour of Oman fra Yiti til Ministry of Tourism i hovedstaden Muscat.

Den 25-årige dansker var suverænt hurtigst i spurten, da godt 20 ryttere nåede til mål i første gruppe, og med et par længder henviste han italienerne Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) og Alberto Bettiol (BMC), verdensranglistens nr. 1 og indehaveren af løbets førertrøje belgieren Greg Van Avermaet (BMC) og den portugisiske eksverdensmester Rui Costa (UAE Team Emirates) til de næste pladser.

Magnus Cort demonstrerede således endnu engang, at han hører hjemme blandt den hårdføre type af hurtige afsluttere, idet han formåede at sidde med, da de lidt over 20 mand skilte sig ud på den sidste lille stigning 12 km fra mål.

Starter i Nordeuropa i næste weekend

Af de ryttere, der sædvanligvis også blander sig i masespurterne, var danskeren og den belgiske OL-guldvinder Greg Van Avermaet ene om at klare sig over den bakke, som skulle forceres tre gange i den afsluttende fase.

Dette sender interessante signaler om Magnus Corts muligheder, når han efter Tour of Oman sætter kursen nordpå, hvor han i næste weekend tager hul på den europæiske klassikersæson med Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Målfotoet viser, hvor overbevisende Magnus Cort sejrede på 4. etape i Tour of Oman. Foto: A.S.O.

Astana havde foruden danskeren også sine to stærke bud i det samlede klassement kasakheren Alexey Lutsenko og colombianeren Miguel Angel Lopez samt spanieren Omar Fraile med blandt de forreste.

Og det kasakhiske mandskabs repræsentanter sørgede sammen med BMC for at sætte så højt et tempo i den afsluttende fase, at den næste større gruppe blev distanceret med 1.37 minut.

Vidste, at det var den store chance

»Da jeg så, hvem der var med i gruppen til sidst, vidste jeg, at det var min store chance«, fortæller en tydeligvis ovenud lykkelig Magnus Cort i et videointerview på arrangørernes hjemmeside.

»Nok kan jeg også godt klare mig i massespurterne, men i det selskab, jeg nu befandt mig, var jeg klar over, at jeg burde være den hurtigste, og heldigvis kom det da også til at holde stik«.

»Det var en herlig fornemmelse at suse først over stregen og en stor lettelse, efter at jeg har været så tæt på flere gange tidligere i denne sæson«.

»Holdet leverede et fantastisk stykke arbejde for mig, og Lutsenko sørgede på de sidste km for at holde mig helt fremme, så jeg havde en perfekt position til spurten«.

Ingen ændringer inden kongeetapen

I det samlede klassement skete der ingen ændringer blandt de bedste, og inden lørdagens kongeetape med finale på Green Mountain ser top-10 således ud: 1. Van Avermaet, 2. Lutsenko 9 sekunder, 3. Nathan Haas (Katusha-Alpecin) 13, 4. Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) 16, 5. Lopez 24, 6. Dries Devenyns (Quick-Step Floors) 25, 7. Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert), 8. Jesús Herrada (Cofidis), 9. Daniel Navarro (Cofidis) alle samme tid, 10. Merhawi Kudus (Dimension Data) 33.

Også en af de mest fremtrædende favoritter til den endelige sejr, den italienske stjerne Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) er som nr. 11 noteret for et minus på 33 sekunder.

Magnus Cort har på 33. pladsen 3.19 minutter op til Van Avermaet, mens Casper Pedersen er nr. 73 med et minus på 14.01 minutter, og Michael Carbel (Fortuneo-Samsic) er 18.12 minutter bagude som nr. 88.

Fik sit internationale gennembrud i Vueltaen

Magnus Cort fik sit gennembrud på den internationale scene, da han i september 2016 triumferede på 18. og 21. etape i Vuelta a España.