Ung dansker besejrer Chris Froome med 12 sekunder på WorldTour-enkeltstart Fornem bedrift af 22-årige Mads Pedersen i Tirreno-Adriatico, hvor polakken Michal Kwaitkowski sluttede som samlet vinder.

Med store, knaldrøde læbestiftsaftryk på kinderne som et lysende bevis på, at kyssepigerne eksisterer i bedste velgående ved hyldestseancerne i italiensk cykelsport, kunne en overstadigt glad Michal Kwiatkowski lade champagneproppen springe og sende de ædle dråber ud over de nærmeststående efter at være sluttet som samlet vinder af WorldTour-etapeløbet Tirreno-Adriatico.

På den 10 km lange, afsluttende enkeltstart op og ned langs Adriaterhavskysten ved San Benedetto del Tronto ikke alene forsvarede den 27-årige polak sin føring – han udbyggede den også og endte med at være 24 sekunder foran italieneren Damiano Carusdo (BMC), mens Kwiatkowskis walisiske holdkammerat Geraint Thomas kæmpede sig op på den sidste podieplads 32 sekunder bagud.

Australsk specialist etapevinder

Ingen af de tre var involveret i opgøret om etapesejren, hvilket for en væsentlig del skyldes, at de var henvist til at køre på regnvåde veje, efter at et voldsomt regnskyl ændrede betingelserne markant for de sidste deltagere.

Temporæset vandtes af den australske superspecialist Rohan Dennis (BMC), der er national mester i disciplinen og for et par uger siden ligeledes slog til på enkeltstarten i Abu Dhabi Tour.

Den 27-årige australier tilbagelagde distancen i 11.14 minutter, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på 53,412 km/t, mens to andre etablerede eksperter i kampen mod klokken hollænderen Jos Van Emden (Lotto-Jumbo) og Jonathan Castroviejo (Team Sky) fulgte på de næste pladser slået med henholdsvis 4 og 8 sekunder.

Dansker sad i det varme sæde knap en halv time

Etapens helt store positive overraskelse stod den 22-årige dansker Mads Pedersen (Trek-Segafredo) for, idet han nåede at sidde i det varme sæde som konkurrencens førende knap en halv time, inden han blev fortrængt af Rohan Dennis.

Den nationale, rød-hvide mester i linjeløb blev sendt af sted som nr. 19 af de 135 deltagere og leverede en forrygende præstation ved at holde tiden nede på 11.22 minutter, hvilket rakte til at besejre en stribe rutinerede rivaler, der dystede under samme vejrmæssige vilkår.

Navne som italieneren Gianni Moscon (Team Sky) australierne Michael Hepburn og Luke Durbridge (Mitchelton-Scott) samt den tidligere verdensmester hviderusseren Vasil Kiryuienka (Team Sky) måtte se sig slået knebent af den unge dansker.

Mest bemærkelsesværdigt var det imidlertid, at Mads Pedersen kørte 12 sekunder hurtigere end ingen ringere end den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome (Team Sky), der blev nr. 11 på etapen.

Mikel Landa mistede podiepladsen

Michal Kwiatkowskis tid på 11.34 minutter rakte til en placering som nr. 12 på enkeltstarten, men det eneste, der betød noget for polakken, var, at han var klart hurtigere end sine nærmeste rivaler sammenlagt.

Således slog han Caruso, der inden etapen kun havde et minus på 3 sekunder, med 21 sekunder, og han var ligeledes 2 sekunder hurtigere end Geraint Thomas.

Spanieren Mikel Landa (Movistar), der før tidskøslen lå nr. 3, var 50 sekunder langsommere end Kwiatkowski og dumpede dermed ned på den samlede sjetteplads.

Den endelige top-10 kom til at se således ud: 1. Kwiatkowski 25.32.56 timer, 2. Caruso 24 sekunder, 3. Thomas 32, 4. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) 1.06 minut, 5. Adam Yates (Mitchelton-Scott) 1.10, 6. Mikel Landa (Movistar) 1.13, 7. Davide Formolo (Bora-hansgrohe) 1.15, 8. Jaime Roson (Movistar) samme tid, 9. George Bennett (Lotto-Jumbo) 1.16, 10. Rigoberto Uran (EF Education First) 1.22.

Chris Froome sluttede som nr. 34 med et minus på 13.31 minutter til den sejrende polske holdkammerat.

For Mads Pedersen formåede dagens flotte bedrift kun at rette en smule op på det overordnede facit, hvor han står opført som nr. 115 af de 135 fuldførende 55.52 minutter efter Kwiatkowski.