Imponerende dacapo-nummer sikrer superhold sæsonens sejr nr. 23 Quick-Step Floors' Julian Alaphilippe vandt også 2. etape i WorldTour-løbet Baskerlandet Rundt.

I en forbløffende og imponerende dacapo-forestilling mundede dagens 166,7 km lange 2. etape i WorldTour-løbet Baskerlandet Rundt fra Zarautz til Bermeo ud med nøjagtig de samme to duellanter i kampen om sejren som i går.

Og ligesom døgnet inden var det franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), der distancerede sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) med mere end en længde i spurten.

Forskellen i den seneste finaleversion var, at de to denne gang havde selskab til stregen af spanierne Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) og Mikel Landa (Movistar), men heller ikke de udgjorde nogen trussel mod den 25-årige franskmand i selve opløbet.

Roglic er stadig det varmeste bud på slutsejren

Alaphilippe sørgede dermed for sæsonens 23. gevinst til manager Patrick Lefeveres tropper, som her i det nordlige Spanien styres af Brian Holm.

I sagens natur forsvarede franskmanden også sin førertrøje, men han fortsætter med at bedyre, at han først og fremmest deltager i den krævende, aktuelle styrkeprøve for at opbygge formen til klassikerne i Ardennerne om et par uger.

Alt tyder imidlertid på, at Alaphilippe allerede har ramt et meget højt niveau, men stadig er det Primoz Roglic, der på lidt længere sigt fremstår som det varmeste bud på den endelige sejr med tanke på den 19 km enkeltstart, der melder sig som 4. etape i det seks dage lange arrangement.

Angreb på den sidste stigning

Ligesom i går var det på den sidste af dagens stigninger på den kuperede rute, Alaphilippe iværksatte den afgørende offensiv med hjælp af sin spanske holdkammerat Enric Mas.

500 m fra toppen var rivalerne gjort så møre, at kun Roglic, Izagirre og Landa var i stand til at følge med, da franskmanden trådte an, og dermed var det atter skabt kraftig splittelse i feltet.

De fire holdt hjem med et forspring på 15 sekunder til en gruppe på 16 mand, hvor østrigeren Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) var den hurtigste i spurten.

I det felt befandt også danske Jesper Hansen (Astana) sig, og han noteredes i mål på 18. pladsen.

Jesper Hansen nr. 21 sammenlagt

Julian Alaphilippe fører nu sammenlagt 8 sekunder foran Roglic, mens der er 39 til Gorka Izagirre, 43 til Landa, 54 til Jesper Hansens spanske holdkammerat Pelle Bilbao og 58 til Konrad, som er første mand i en gruppe på 8 ryttere, der alle har samme tid.

Jesper Hansen er nr. 21 med et minus på 1.47 minut, mens løbets anden dansker Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) som nr. 114 af de 152 tilbageværende ryttere er 14.22 minutter bagud.