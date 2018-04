Urokkelig og stærk WorldTour-hersker holder sine rivaler i et jerngreb Spanske stjerner vågnede op til dåd i Baskerlandet Rundt, men de kan ikke få ram på sloveneren Primoz Roglic.

Mens den italienske stjerne Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) sagde farvel i utide med et smertende siddesår allerede inden etapen, formåede nogle af værtsnationens repræsentanter omsider at markere sig positivt på næstsidste dag af WorldTour-løbet Baskerlandet Rundt, som førte rytterne 164,7 km fra Vitoria til Eibar.

Spanierne har virkelig holdt sig beskedent tilbage på de foregående fire etaper, men i dag lykkedes det oven i købet for en basker, Astanas Omar Fraile, at tilkæmpe sig sejren, mens både Ion Izagirre (Bahrain-Merida) og Mikel Landa (Movistar) avancerede til podiet sammenlagt.

Det skete på bekostning af franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) og hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo), der ikke var blandt de syv mand, der nåede til mål i første gruppe efter strabadserne på den meget kuperede rute.

Styrkede positionen i toppen

Dog måtte spanierne endnu engang erkende, at den forhenværende skihopper sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) har et fast greb om det overordnede herredømme.

Lige siden starten i mandags har Roglic virket uhyre stærk og i kontrol, og i dag var han tættest på at true Fraile, hvilket udløste bonussekunder og en styrket position som løbets førstemand.

I dag blev sloveneren angrebet heftigt, men han evnede hele tiden at svare igen uden at gå i panik, og dermed nåede han et stort skridt nærmere den samlede sejr, selv om det må forudses, at der vil blive gjort nye forsøg på attentater mod hans position på finale- og kongeetapen på 122 km fra Eibar til Arrate med otte bjergspurter undervejs.

Jesper Hansen stadig 22 sammenlagt

Top-10 tager sig efter dagens etape således ud: 1. Roglic, 2. Izagirre 2.13 minutter, 3. Landa 2.17, 4. Alaphilippe 2.55, 5. Mollema 3.06, 6. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) 3.21, 7. Pelle Bilbao (Astana) 3.30, 8. Nairo Quintana (Movistar) 3.42, 9. David De La Cruz (Team Sky) 3.19, 10. Rigoberto Uran (EF Education First) 3.57.

Som det ses, er der tæt kamp om de sekundære placeringer, og det kan meget vel føre til en ny eksplosiv etape, eftersom der står værdifulde verdensranglistepoint på spil.

Jesper Hansen (Astana) var med i en gruppe på 18 mand, der besatte pladserne fra nr. 23 og nedefter, og som noteredes for et minus på 3.48 minutter til. Med i det selskab var blandt andre franskmanden Romain Bardet (AG2R) og russeren Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin).

Danskeren bevarede sin samlede placering som nr. 22, og han er nu 7.24 minutter efter Roglic.

Første sejr i kasakhisk tjeneste

For Omar Fraile var det den første sejr i kasakhisk tjeneste, og det var sæsonens niende for Astana.

Spanieren repræsenterede i de to foregående sæsoner Dimension Data og hjemførte sidste år karrierens fornemste gevinst, da han på 11. etape i Giro d'Italia ligeledes i spurten i en mindre gruppe henviste portugiseren Rui Costa og franskmanden Pierre Rolland til de næste pladser.