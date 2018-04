Cykelrytter er død efter hjertestop under Paris-Roubaix Den 23-årige cykelrytter Michael Goolaerts fra Belgien er død af et hjertestop, oplyser hans hold.

Den belgiske cykelrytter Michael Goolaerts er død, oplyser hans hold, Veranda's Willems-Crelan, sent søndag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 23-årige belgier styrtede under søndagens endagsklassiker fra Paris til Roubaix. Tilsyneladende som følge af et hjertestop. Det var første gang, han stillede op i løbet.

Rytteren blev fundet liggende i vejkanten cirka 100 kilometer inde i det 257 kilometer lange løb. Han var bevidstløs og trak ikke vejret.

På tv-billeder kunne man se læger forsøge at genoplive rytteren, som derefter med helikopter blev bragt til et hospital i den nordfranske by Lille.

»Vi må med umådelig tristhed meddele bortgangen af vores rytter og kammerat Michael Goolaerts. Han afgik ved døden klokken 22.40 søndag aften på et hospital i Lille, skriver holdet i en meddelelse på Twitter.

»Han døde af et hjertestop«, tilføjer holdet.

»I øjeblikket vil der ikke være mere kommunikation, da vi vil give hans nærmeste pårørende tid til at håndtere dette forfærdelige tab«, tilføjes det i meddelelsen.

Michael Goolaerts blev professionel cykelrytter som 20-årig i 2014. I forrige uge stillede han op til start i Flandern Rundt, men fuldførte ikke den belgiske klassiker.

For to år siden døde en anden ung rytter fra Belgien. Den 22-årige Daan Myngheer døde på et hospital, to dage efter at han var blevet ramt af et hjerteanfald under et løb på Korsika.

Paris-Roubaix kendes også som 'Helvedet i Nord', da det består af adskillige sektioner, hvor rytterne kører på brosten og mudrede veje.

David Lappartient, der er præsident for Den Internationale Cykelunion, (UCI), begræder søndagens tragedie.

»På vegne af UCI og hele cykelverdenen sender jeg mine dybeste kondolencer til Michael Goolaerts' familie, hold og venner. Han forlod os for tidligt i dag. Vi deler deres store sorg«, skriver Lappartient på Twitter.

ritzau