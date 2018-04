Jakob Fuglsang: Det er slut med undskyldninger og lige ved og næsten Dan danske etapeløbsstjerne er klar til at give sig i kast med Amstel Gold Race for ottende gang.

Der skal ikke være en eneste undskyldning for, at det ikke lykkes i år. Det er slut med lige ved og næsten«.

Essensen af disse sætninger proklamerede Danmarks bedste etapeløbsrytter gennem de seneste år, Jakob Fuglsang, allerede, da Politiken i december besøgte han ved den spanske middelhavskyst under Astanas træningslejr.

Nu når den 33-årige dansker ud til et nyt publikum med sine ambitioner, der er direkte møntet på en podieplacering i årets Tour de France, for ordene står at læse på forsiden af magasinet Dossier som appetitvækker til en artikel inde i bladet med det kasakhiske holds kaptajn.

Tre skrappe opgaver i træk

Og selv om det først og fremmest er sommerens store begivenhed, Fuglsang beskæftiger sig med , er det hævet over enhver tvivl, at der er tale om en generel holdning til jobbet, som er trådt særdeles tydeligt frem, lige siden han med sin offensive kørestil sikrede sig karrierens fornemste triumf med sejren i Critérium du Dauphiné sidste år.

Nu skal det så vise sig, hvordan den slår igennem i de betydende endagsløb, som Fuglsang tager hul på i dag med Amstel Gold Race for i den kommende uge at fortsætte med Flèche Wallonne og Liège-Bastone-Liège.

Under alle omstændigheder tilkendegav danskeren for få dage siden, at også den slags styrkeprøver appellerer kraftigt til ham.

Har også mod på at køre Paris-Roubaix

Efter at have gennemkørt brostensetapen i årets Tour de France fra Arras til Roubaix sammen med blandt andre Michael Valgren publicerede han nemlig på Instagram et foto fra velodromen i Roubaix med sit smilende, lettere snavsede ansigt ledsaget af teksten: »En dag vender jeg tilbage for alvor«. Underforstået, at også Paris-Roubaix er i hans tanker.

Det er ottende gang, Fuglsang stiller op i Amstel Gold Race, og fjerdepladsen fra 2011, da han kun var 5 sekunder efter den sejrende belgier Philippe Gilbert, står stadig som hans bedste facit.

Dermed overgås han af Valgren, der kan se tilbage på andenpladsen i 2016 som den bedste danske præstation i løbet, siden Bjarne Riis sejrede i 1997.

Dansk deltagelse er der desuden hos Team Sunweb ved Søren Kragh Andersen, EF Education First ved Matti Breschel, Mitchelton-Scott ved Christopher Juul-Jensen samt Aqua Blue Sport ved Lasse Norman og Casper Pedersen.