Beskyttet Fuglsang slipper helskindet og optimistisk fra lang dag i sadlen

Trods 231 km i benene var Danmarks og Kasakhstans kandidat til podiesucces i Tour de France, Jakob Fuglsang, ikke i tvivl om, hvordan strabadserne fra Fougères til Chartes skulle karakterises.

»Det udviklede sig til en let dag, men vi ønskede ikke at risikere overraskelser, så derfor holdt vi os lige til finalen i front for feltet«, konstaterer den 33-årige dansker, der over en meget lang distance blev beskyttet perfekt af landsmanden Magnus Cort og spanieren Omar Fraile.

»Hvis vi pludselig var kommet ud for sidevind, ville vi være på den sikre side ved at sidde helt fremme, og det fungerede perfekt«.

»Nu kan vi slå en streg over endnu end dag, og benene har det fortsat fint, så jeg glæder mig til fortsættelsen fra på søndag og frem«.

Stiler efter en dag mere i hvidt

For den danske Tour-debutant i den hvide førertrøje Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) forløb dagen også planmæssigt, da han men den nære fremtid havde han ikke meget lyst til at spå om efter endnu en podiehyldest.

»Jeg håber, jeg kan beholde trøjen i hvert fald en dag mere, fordi den næste etape næppe bliver meget anderledes end den vi netop har overstået«.

»Men så er det også fuldstændig umuligt at spå om, hvad der vil ske på brostenene på søndag. Jeg ved, at Tom Dumoulin glæder sig til at prøve kræfter med den etape, og jeg ser frem til at hjælpe ham godt igennem. Det er det overordnede mål, og så må vi jo se, hvilken indflydelse det får på ungdomskonkurrencen«.

Gaviria haler ind på Sagan

I kampen om den grønne pointtrøje halede colombianeren Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) noget ind på verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe), selv om det ikke blev til det efterstræbte sydamerikanske hattrick, der kunne have udligne forskellen mellem dem endnu.

Både i den indlagte spurt og i selve finalen blev Gaviria og Sagan nr. 2 og 3, og efter at sidstnævnte havde indledt dagen med et forspring på 43 point var det reduceret til 31, da regnskabet blev gjort op i Chartres.